La movida de los hinchas de Peñarol en redes para el retorno de Darwin Núñez

La campaña comenzó de manera espontánea, con publicaciones en X (ex Twitter), Instagram y TikTok, donde los fanáticos mirasoles compartieron imágenes, videos, goles históricos y mensajes de apoyo, imaginando al delantero nuevamente con la camiseta aurinegra.

La consigna fue clara y directa: convencer al futbolista de volver a Peñarol para preparar el Mundial y jugar Libertadores. El fenómeno tomó fuerza con rapidez y el hashtag escaló posiciones, generando repercusión dentro y fuera de Uruguay.

Lo llamativo es que el tema no quedó únicamente en el ámbito local. Según trascendió en redes, el movimiento también comenzó a comentarse en Arabia Saudita, donde la situación de Núñez pende de un hilo en su equipo: Al Hilal.

Noticia que ilusiona

Darwin, surgido en las divisiones juveniles de Peñarol, tuvo un breve paso por el primer equipo antes de emigrar al fútbol europeo, donde construyó una carrera ascedente.

En tiempos donde las redes sociales se transformaron en un termómetro del sentir popular, el hashtag #DarwinaPeñarol se convirtió en tendencia y dejó en evidencia que, para el hincha mirasol, la ilusión no se negocia.

La noticia que ilusiona a los carboneros se generó este jueves cuando desde Arabia Saudita y indicaron que Darwin Núñez no habría sido incluido en la lista oficial de jugadores inscriptos para disputar la segunda parte de la Saudi Pro League ante la llegada de Benzema y la necesidad de liberar un cupo de extranjero.

Esta situación lo dejaría sin actividad en el torneo local y con chances limitadas únicamente a la Champions League asiática (un máximo de seis partidos si Al Hilal es finalista), algo que preocupa pensando en su continuidad para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Con este panorama, la situación del atacante comenzó a alimentar rumores sobre una posible salida, en un escenario donde su nombre volvió a circular en el mercado, pero ya con muchas ventanas importantes cerradas.

Sin embargo, en varios países el período de pases está abierto y el artiguense ya comenzó a recibir importantes ofertas, pero esto no significa que el hincha no se ilusione y al igual que lo logro Nacional con Luis Suárez, desde un pedido popular de cariño y pertenencia, logren que al menos Darwin Núñez se plantee volver por un período corto.