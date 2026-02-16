Lamentable: el VAR no funcionó para chequear el gol de Peñarol y se le dio por válido

Central Español dio el batacazo anoche en Maldonado al derrotar a Peñarol 2 a 1 y lo dejó sin invicto en el Apertura. El palermitano que llegó de la Segunda División Profesional sorprendió al mirasol y le metió dos goles en el segundo tiempo.
Caras y Caretas Diario
El hecho curioso y negativo del triunfo de Central Español por 2-1 sobre Peñarol en Maldonado se dio en el tiempo adicionado por el juez central, Leodán González, luego del tanto con el que Matías Arezo redujo la desventaja de los carboneros.
La pelota entró en el arco defendido por el brasileño Rodolfo Alves cuando el reloj marcaba 47:35 del segundo tiempo, y recién se reanudó a los 52:20, casi cinco minutos después, tras un fallido chequeo del VAR.
"Fue imposible trazar líneas"
Yimmy Álvarez, encargado del video arbitraje junto a Daniel Rodríguez en el partido que se disputó en el estadio Domingo Burgueño, comentó a los medios a la salida del escenario que, por cuestiones logísticas, fue imposible trazar las líneas para chequear un posible offside.
La presunta posición adelantada pudo haberse dado cuando empezó la jugada con un envío largo de Eric Remedi para Matías Arezo, quien posteriormente controló la pelota y armó una pared con Luciano González antes de definir.
Leodán González decidió dar por buena la decisión inicial de campo, que era validar el gol, y agregó cinco minutos a los ocho que había marcado de recuperación, por lo que el segundo tiempo se jugó hasta los 58’.