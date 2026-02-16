Lamentable: el VAR no funcionó para chequear el gol de Peñarol y se le dio por válido

La pelota entró en el arco defendido por el brasileño Rodolfo Alves cuando el reloj marcaba 47:35 del segundo tiempo, y recién se reanudó a los 52:20, casi cinco minutos después, tras un fallido chequeo del VAR.

"Fue imposible trazar líneas"

Yimmy Álvarez, encargado del video arbitraje junto a Daniel Rodríguez en el partido que se disputó en el estadio Domingo Burgueño, comentó a los medios a la salida del escenario que, por cuestiones logísticas, fue imposible trazar las líneas para chequear un posible offside.

La presunta posición adelantada pudo haberse dado cuando empezó la jugada con un envío largo de Eric Remedi para Matías Arezo, quien posteriormente controló la pelota y armó una pared con Luciano González antes de definir.

Leodán González decidió dar por buena la decisión inicial de campo, que era validar el gol, y agregó cinco minutos a los ocho que había marcado de recuperación, por lo que el segundo tiempo se jugó hasta los 58’.