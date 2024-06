Lasarte sobre las incorporaciones: "Hay alguna cosa que sería muy buena para el plantel"

Lasarte sobre las posibles altas

Respecto a posibles altas para el segundo semestre de la temporada, Lasarte recordó que hoy debe “seguir compitiendo con el grupo que está”. “Hemos hablado algo con la gerencia deportiva sobre alguna posibilidad en el horizonte, pero no hay nada resuelto ni encaminado. Hay alguna cosa que, de concretarse, sería muy bueno para el plantel”, dijo, en la línea de no dar nombres ni posiciones a reforzar por respeto a quienes hoy son parte del plantel.

Un nombre que surgió fue el de Nahuel Furtado por el diálogo que se hizo público entre los dos en el césped del estadio Ubilla el pasado domingo, y el entrenador fue contundente. “Fui a saludar a los árbitros, que a algunos no los conozco porque son nuevos y yo hacía siete años que no trabajaba en Uruguay. En el camino estaba él, con la cabeza gacha. Había perdido feo y lo primero que me salió fue darle para adelante: ‘Levantá la cabeza. Esto es muy cambiante. Sos un jugador que está haciendo bien las cosas y a un club como nosotros quizás nos pueda interesar. Tenés que levantar la cabeza y seguir adelante y compitiendo’. ¿Negociación? Cero”, concluyó.