Liverpool anunció a su nuevo DT: llega desde Europa junto a un histórico del club

Luego de una muy buena temporada, Joaquín Papa se despidió de Liverpool para continuar su carrera en el exterior, posiblemente en Independiente del Valle de Ecuador. Este jueves, el equipo negriazul anunció a Camilo Speranza como su nuevo entrenador para la próxima temporada.
El entrenador de 43 años, nació en Montevideo pero emigró para España en 2005. Ahí empezó su carrera dirigiendo al CD Masnou y al Sant Cugat Esporte en dónde fue entrenador del plantel principal, ayudante técnico y entrenador de las juveniles. Luego de esa experiencia trabajó como Jefe de Metodología en el Manresa de España y Auckland City de Nueva Zelanda.
Luego de esa experiencia, se convierte en el ayudante técnico de Pool Gavilánez durante su etapa en Guayaquil City de Ecuador. En el año 2023 se sumó al cuerpo técnico de Paulo Pezzonalo dónde estuvo en Real Valladolid y Watford de Inglaterra.
Junto a Camilo Speranza, llegan el histórico Hernán Figueredo y Pedro Mendonça como ayudantes técnicos y Alex Farto como preparador físico.