Nacional para el clásico: Catarozzi afuera, Mederos con chance de ser titular

Hasta el momento Mederos jugó tres partidos en el primero de Nacional, dos amistosos y uno oficial, sumando 159 minutos.

La otra variante será el ingreso de Nicolás López. El Diente, cumplió el partido de suspensión y entrará por el venezolano Rómulo Otero. El más que probable once sería con Luis Mejía; Lucas Morales, Sebastián Coates, Julián Millán y Gabriel Báez; Nicolás Rodríguez, Christian Oliva y Rodrigo Mederos, Nicolás López, Bruno Damiani y Jeremía Recoba.

Así las cosas, Luciano Boggio y Diego Herazo irán al banco de supalentes y el chileno Eduardo Vargas según dijo el técnico Lasarte, es probable que también ocupe un lugar entre los relevos.

Damiani se queda en Nacional

Bruno Damiani por el momento se quedará en Nacional al menos hasta el clásico del domingo. La oferta para comprarlo que elevó Newell´s por el 50% de la ficha no se terminó concretando, ya que su aprepresentante decidi´o postergar la respuesta y el club rosarino contraatacó diciendo que se bajaba del negocio.

Habló Lasarte

En la mañana de este jueves en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes y antes de empezar el entrenamiento, el técnico Martín Lasarte habló en conferencia de prensa y tocó algunos puntos de cara al partido clásico del domingo.

"Siempre este tipo de partidos tiene un condimento especial, de ansiedad, de nervios, de adrenalina. Esta bueno vivirla, tener la posibilidad de poder participar cada uno, donde le toque, me parece que siempre está bueno", dijo el entrenador.

"Hicimos alguna cosa ayer puntualmente. Consideramos que los días claves son miércoles Jueves y viernes, vamos a meternos en eso. Seguramente hoy (jueves) vamos a manejar algunos temas tácticos más del orden defensivo, mañana más del orden ofensivo y observando las tareas definiremos por ahí alguna duda que podamos tener".

Consultado sobre si tener partidos clásicos tan seguido dejan margen para la sorpresa el entrenador fue contundente. "Con más tiempo a nivel entrenadores podes tener la posibilidad de manejar mayor cantidad de elementos. El año te va dando algunos jugadores que responden mejor a determinadas cosas o queres hacer un cambio táctico y hay jugadores que están mejor preparados para eso. Desde ese lugar tenés poco tiempo y te deja menos margen. Siempre hay posibilidad de generar algo nuevo o algo diferente o alguna cuestion que uno pretenda pensar que de alguna manera fuera novedoso", aseguró Lasarte.

"No me gusta hablar nunca del rival, no me parece que me tenga que meter ni en defectos ni en virtudes. Cada equipo tiene lo suyo. Todos trabajamos para minimizar los aspectos no buenos y tratamos lógicamente motivar e incluso aquellas cosas que hacemos bien. Yo lo dije en los partidos pasados. Si hay una cosa que hicimos bien fue competir. En los dos partidos el equipo compitió bien, trabajaron bien. Sobre todo en el aspecto defensivo. Quizás nos faltó más posibilidades a nivel ofensivo. También me parece que esta dado por el poco tiempo de trabajo de un grupo nuevo. Un equipo diferente al que compitió el año pasado", finalizó.