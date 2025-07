Nacional: el futuro de Oliva, Báez cerca de salir y Patiño casi adentro

Si Báez sale es seguro que llega un lateral por izquierda y si no salte aparentemente también. "Patiño va a venir se vaya o no se vaya Báez. El tema es la participación de su club (Once Caldas) en la Sudamericana", dijo Perchman.

Nacional tiene todo acordado para que el colombiano Juan Pablo Patiño se incorpore a los tricolores. El tema es que el jugador es titular en Once Caldas y seguramente su equipo avance en la Sudamericana, luego de golear en Bolivia a San Antonio Bulo Bulo por 3 a 0, lo que trancaría en algo la salida del jugador.

Patiño se inició en las inferiores de Deportivo Cali, debutó en primera en Cucuta en 2020 y luego vivió en Bogotá, donde jugó en la Selgunda División hasta que fue comprado por Once Caldas.

Se fue Recoba

Jeremía Recoba viajó este lunes a España para incorporarse a Las Palmas. Nacional recibe en primera instancia 750.000 dólares por la transferencia y otros 750 si el equipo logra determinados objetivos. El tricolor cuenta con el 50% de la ficha.