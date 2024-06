Nacional: con hacer una buena campaña no alcanza

Pero mirando las tablas de los torneos Apertura desde el 2010 al 2024, este campeonato es el cuarto con mejores números para Nacional. El mejor de todos fue el Apertura 2014, donde Nacional logró 42 puntos. Después, en 2017 y 208, el albo obtuvo 35 pntos y luego viene el actual, donde el equipo de Recoba logró 34 unidades.

Como decíamos al principio de la columna, al hincha de Nacional no le sirve si al final no se obtiene el trofeo. Eso es real, pero no podemos negar que pese a que se terminó segundo y a 7 puntos del primero, no fue una mala producción y más viendo la camapaña que se hizo en el plano internacional, superando dos llaves previas, clasificó una fecha antes a octavos de final de Libertadores y remontó 17 puntos para soñar con el Mundial de Clubes.

Nacional le apunta al Intermedio

El Apertura ya pasó y ahora Nacional buscará en el torneo Intermedio achicar la ventaja con Peñarol en la Tabla Anual. No hay mucho tiempo para lamentarse porque el torneo empieza este fin de semana y ya conoce sus rivales del grupo B: Cerro, Liverpool, Cerro Largo, Rampla Juniors, Danubio, Miramar Misiones y Boston River.

Frente a estos mismos rivales, en el Apertura Nacional logró 19 de 21 puntos, solo dejando 2 unidades ante Liverpool como visitante en Belvedere.

El próximo domingo Nacional enfrentará a Cerro, pero todavía no se sabe donde se jugará el partido. Albicelestes y tricolores iban a jugar el domingo a las 18 horas en el estadio Centenario, pero CAFO no cede nuestro másimo escenario deportivo ya que el terreno de juego fue resembrado hace pocos días y hasta el 17 de junio no se puede utilizar. Además, Cerro y Nacional habían llegado a un acuerdo antes de empezar el campeonato, donde el conjunto villero no iba a ser local en el estadio Monumental Luis Tróccoli. Sin embargo, y viendo las dificultades para fijar un escenario, la directiva de Cerro analiza jugar en su estadio ante el tricolor.

El presidente de Cerro, Alfredo Jaureguiverry contó en Sport 890 que habló con Alejandro Balbi, presidente de Nacional, y le dijo que “no hay problema ninguno” para jugar en el Tróccoli. No obstante, desde la Mesa Ejecutiva de Primera División se fijó el estadio Luis Franzini y, de momento, mantiene esa determinación.