Nacional juega fuerte por Luciano Boggio y ya hizo una oferta

En otro orden el que llegó este jueves es el dolombiando Diego Herazo. El futbolista de inmediato fue a Los Céspedes, se reúne con Martín Lasarte y definirán en caso de destrabar la situación de Ebere, si integra el banco de suplentes ante Peñarol en la final del Intermedio.

Presentaron a Coates

Este miércoles Sebastián Coates fue presentado oficialmente en el Gran Parque Central ante el público tricolor. Con sos dos hijos de la mano, salio a la cancha del Parque para recibir la ovacion de parte de la hinchada. En la ceremonia pasaron videos de amigos y fotos de cuando estaba en infereirores con Mauricio Pereyra y Santiago "Morro" García. Fue una tarde muy emotiva para el jugador.

Luego de la presentación, Coates hablo con los medios de prensa sobre lo que se le viene a Nacional. "En general, desde que llegué al club tuvo ese tono de emocionante, ir a Los Céspedes también después de tanto tiempo. No es lo mismo ir a visitar, que ser jugador del club. Desde que salió la noticia y mi decisión, en todo momento fue emocionante. Agradezco mucho a todos los hinchas por el recibimiento. También a mis compañeros, me recibieron de la mejor manera. Espero poder retribuir ese cariño que me dieron".

¿Juega el clásico?

"Estoy al tanto, es un clásico, es una final, pero el que decide es Martín Lasarte. Cuando llegué, lo primero que hice fue conocer a mis compañeros, ponerme a punto para el caso de que Martín decida que juegue. Va a ser una decisión de él. Los que han jugado lo vienen haciendo bien, tanto Juan Izquierdo, Mateo Antoni y Diego Polenta. Va a depender de Martín", dijo Coates sobre la posibilidad de estar en el clásico.

Coates habló del Diego López

El jugador también habló de la posibilidad de que el Nicolás López llegue a Nacional. "No sé si un mensaje, eso va a ser más trabajo de ‘Seba’ Eguren y de Taramasco. Todos sabemos que el Diente es hincha de Nacional, que siempre estuvo en la vuelta, que volvió y jugó bien. Lo que le diría, es que si está dispuesto a venir, y puede arreglar, lo vamos a estar esperando, porque es un muy buen jugador que ha tenido muy buenas actuaciones en Nacional y puede ayudarnos. Es una decisión de él. Ojalá pueda llegar a un acuerdo con el club. Dejaremos que trabajen los que trabajan".