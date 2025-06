Nacional: entre la turbulencia, el partido con Boston y las contrataciones

El domingo ante Boston

Entre tantas idas y vueltas, Nacional juega un partido importante el domingo a las 18 horas frente a Boston River en el Gran Parque Central.

Si antes la información era complicada, ahora con la nueva medida, es aún peor. Por eso el no se puede manejar un equipo titular. Si bien falta el táctico de este viernes, Pablo Peirano sabe con quien contará y con quien no va a poder contar el próximo domingo. Es sabido que Luis Mejía no va a estar, ya que se encuentra con su selección. Su lugar va ser ocupado por Ignacio Suárez. También se sabe que el suplente de Suárez va ser Federico Bonilla, golero de tercera división que estará convocado para el domingo. Christian Oliva vuelve luego de cumplir la fecha de suspensión tras recibir 5 amarillas y ocupará el lugar de Yonatan Rodríguez. En la delantera, hay alguna duda. Si Eduardo Vargas estará en el once inicial o estará en el banco de suplentes.

Tratando de pasar en limpio y esperando el táctico del día de hoy el probable equipo de Peirano para enfrentar al Sastre sería con Ignacio Suárez; Lucas Morales, Paolo Calione, Julián Millan y Gabriel Báez. Luciano Boggio, Christian Oliva. Lucas Villalba, Romulo Otero, Nicolás López y Eduardo Vargas o Gonzalo Petit.

¿Se viene el Pelo?

La novela del período de pases esta comenzando. Se alborotó el avispero con la posible incorporación de Maximiliano Gómez, pero no es el único nombre que está arriba de la mesa. Hay un par de nombres del fútbol local pero también hay nombres del exterior. En las últimas horas sonó el nombre de Michael "Pelo" Santos, quien desde hace algunas temporadas juega en el fútbol argentino. En estos momentos defiende a Vélez Sarfield y los tricolores lo miran con buenos ojos. En este 2025, el delantero jugó 17 partidos y convirtió un gol.

Santos, debutó en River Plate en el 2011 donde estuvo hasta el 2016. Fue transferido a Europa, defendiendo al Málaga de 2016 al 2019. Luego, fue cedido al Spaorting de Gijón y al Leganés. Posteriormente su ficha fue adquirida por el Copenaghe de Dinamarca. En 2021 recaló en Argentina para defender a Talleres de Córdoba donde tuvo un muy pasaje y su ficha la compró el Tijuana de México donde jugó la temporada 2023-2024. Le costó adaptarse al fútbol azteca y en la temporada anterior llegó a Vélez Sarsfield hasta la actualidad. luego llegar al equipo de Vélez en la temporada 2024 hasta la actualidad.

Puede ser un aporte importante para Nacional en caso de concretarse, aunque todo dependerá de las negociaciaones que tendrán los dirigentes en las próximas semanas. Todo dependerá de si Maxi Gómez llega o no llega al tricolor, aunque Santos tiene otras características.