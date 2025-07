Nacional paga y se queda con Patiño y sale a buscar un lateral derecho

Juan Pablo Patiño nació en Cali Colombia el 9 de octubre de 1998. Se caracteriza por ser lateral izquierdo, pero también puede ser central o volante, todo por la banda izquierda. Su primer equipo fue el Tolima, donde debutó en el 2019, luego pasó por Deportivo Cúcuta, Bogotá, Alianza Petrolera y Once Caldas.

Entre algodones

Hablando de colombianos, Julián Millan, no estuvo presente en el partido amistoso del miércoles frente a Paysandú y tampoco estará mañana cuando Nacional enfrente a Plaza Colonia en Fray Bentos. Desde el clásico del intermedio, donde salió lesionado, no se ha podido recuperardo del todo. Es más, desde el club, ya están diciendo que el defensa colombiano no estaría en la primera fecha del clausura cuando Nacional enfrente a Montevideo City Torque, para que llegue en la mejor forma posible al partido clásico que en principio se jugaría el sábado 8 de agosto en el Estadio Campeón del Siglo.

Van por un lateral derecho

Pero el período de pases aún no termina para Nacional. Es muy probable que los tricolores sigan en el mercado buscando uno o dos jugadores más. Uno de los puestos que busca es en el lateral derecho. Con la salida de Lucas Morales al Paraguay, Nacional pierde una salida rápida en el ataque. Si bien están Emiliano Ancheta y Nicolás Rodríguez que pueden jugar por el lateral derecho, el tricolor tiene pensado incorporar un lateral del exterior. Si bien todavía no se conoce un nombre concreto, las opciones de José Luis Rodríguez, Juan Pintado y Agustín Sant´Anna han quedado descartadas.

Renueva Mereles

Luego de muchas idas y vueltas, marchas y contramarchas, en los últimos días hubo contactos entre los directivos de Nacional y el empresario Pablo Bentancur para limar algunas asperezas. En definitiva, quedó claro que Christian Oliva no se va hasta diciembre y el juvenil Exequiel Mereles va a extender su vínculo con Nacional. El "Sapito" tiene contrato con los tricolores hasta diciembre de 2026 y pretenden extenderlo a diciembre de 2028. Está todo acordado y el jugador va a estapar su firma.