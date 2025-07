Nacional tiene encaminada la llegada de un jugador colombiano

En lo que va de la temporada lleva disputado 28 partidos, 7 por Sudaméricana y 21 por la liga colombiana.

Su salida no es fácil, ya que es titular indiscutido de Once Caldas, pero su representante es el mismo que Julián Millan y eso abre alguna posibilidad para su llegada.

Nacional busca hacer una inersión por el futbolista y potenciarlo, como hizo con el zaguero Millán por el cual ya recibió varias ofertas del exterior.

Gómez se puso la tricolor

En la tarde de este lunes fue presentado oficialmente Maximiliano Gómez. El centrodelantero habló con los medios sobre esta nueva etapa en su carrera.

"Muy contento de poder llegar a Nacional, de poder estar en un club tan grande. Feliz, hoy tuve el primer entrenamiento con el equipo y si bien faltan muchos jugadores, agradecido con los compañeros, con el cuerpo técnico y con el club por darme la bienvenida, por apostar en mí, trataré de dar al 100% para estar a la altura de este club", dijo Gómez.

Y continuó: "Perchman siempre tuvo diálogo conmigo y con mi hermano, que era el que se encargaba de la representación. Yo quedaba en un segundo plano, porque no me gusta mucho estar en los temas de papeles. Muy contento, agradecido a Perchman y al club. Feliz de estar acá".

Gómez también habló sobre su salida de Defensor Sporting. "Se habló mucho, hoy en las redes salen cosas que no tienen que salir. Hoy estoy acá en Nacional y estoy feliz. Siempre voy a estar agradecido a Defensor, porque me dio muchas cosas. Al presidente anterior quiero agradecerle por como me trató. Al ‘Gallito’, que fue un crack como persona, Gerardo Miranda. También agradecido a los compañeros en Defensor, que me dieron una bienvenida espectacular. No voy a hablar más del club porque me dio todo y siempre voy a estar agradecido. Hoy estoy en Nacional, un nuevo club y voy a tratar de estar a la altura y ganar el Clausura que es el objetivo", aseguró.

También habló sobre la posibilidad de volver a la selección uruguaya: "Sí, he hablado con Marcelo Bielsa, tuvimos varias llamadas, él siempre trató de buscar la mejor versión de mí. Fueron años difíciles para mí. Pero siempre tengo el sueño de estar en la selección. Trataremos de hacer las cosas bien acá en el club y si hago las cosas tendré la chance de vestir la celeste que es lo más lindo", cerró Gómez.