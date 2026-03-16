Nacional: tres bajas para enfrentar a Defensor; Ancheta y Vera evolucionan bien

Además, habrá que seguir la evolución de otros dos futbolistas. Mauricio Vera salió golpeado en el entretiempo, y Emiliano Ancheta tuvo una dolencia en el final del partido. Aparentemente ambos jugadores evolucionan bien y estarían ante los fusionados.

Tranquilidad para seguir trabajando

Con respecto a la tranquilidad, Viera habló luego del encuentro y mencionó la semana complicada que pasó. "Seguir trabajando, obviamente nos pone contentos, les agradezco a los jugadores, a los directivos y a la gente. Era un pequeño mal momento, obviamente se generan un montón de cosas, es difícil salir a aclarar algunas versiones que no eran reales. Pero lo tomé como una semana de experiencia total, después de dos años y pico, no digo un mal momento, pero fue un aprendizaje puro. Siempre estuve tranquilo de las cosas que hacía con el plantel. No nos cambia mucho el resultado. Porque prefiero seguir trabajando sobre esa intensidad, e ir mejorando cosas. Hemos encontrado mejor funcionamiento y mejor nivel. Hay que entender que a veces podemos pasar esos momentos, jugadores que van llegando, y en definitiva, nosotros vamos a estar para apoyarlos".

El entrenador también fue consultado sobre si fue el mejor partido de la temporada: "No sé si fue el mejor, pero sí me dejó conforme. Fue un partido bastante raro, las expulsiones, de repente pudimos haber hecho algún gol más para liquidarlo, pero se dio así. Vamos a seguir mejorando. Tengo que encontrar el mejor nivel de todos. Los que llegaron se van a ir acomodando de a poco. A veces los plazos son diferentes. Fue una semana diferente, pero bastante tranquila con el plantel"

Sobre el sistema que plantó ante Wanderers fue contundente: "No estaba sacando tanta diferencia por banda, entonces busqué poner tres volantes para lo que eran las transiciones. Por momentos estuvimos bien, por otros más o menos. Las situaciones de gol fueron lo que tenía pensado. Cuando quedamos en igualdad, y con un jugador más, también quise mantener esos dos delanteros, y aprovechar las transiciones, que creo que las tuvimos. Eso me dejó tranquilo. Los que volvieron estuvieron bien también. Ahora a descansar y a pensar en el partido que viene, no hay pausa, a seguir trabajando".

Sobre la charla que mantuvo con los jugadores y dirigentes la semana pasada después de la derrota ante Juventud, el entrenador dijo que "lo que tenía que decir era lo que sentía, también al plantel, de haberlo vivido como jugador y auxiliar. Yo lo único que les dije, era no buscar culpables en esto, viste que en los malos momentos la culpa es de uno o de otro. Acá había que aprovechar las enseñanzas que ellos mismos pasaron el año pasado. Y fue una semana bastante buena, esa es la verdad. Estuvieron bastante tranquilos, más allá de la intranquilidad que se generaba afuera. No es fácil, que te digan que el entrenador se puede ir, o se puede quedar. Tuve el apoyo en el buen sentido, de ellos, total. Y hoy se vio reflejado también. Me quedo mucho con el apoyo de los chicos que no les tocó estar hoy, que fueron los primeros. Esa es la idea. Malos momentos puede ser que tengamos de vuelta, pero estar acá demanda ganar. Le agradezco a la gente también, que puede haber entendido ciertos momentos del equipo. En base a eso, seguir trabajando. Vamos a tener otra semana intensa, porque quiero llegar de la misma manera al partido que viene".