Nacional: tres puntos y con lo justo

Para Recoba el equipo no sufrió

"Puede resultar apretado el resultado, no creo que sea porque hayamos sufrido. Creo que la única ocasión que llegan al área nos hacen el gol. Ahí el partido estaba muy dominado, pero el fútbol es así. A veces fluye todo más. Fueron 35 minutos intensos, después el equipo tuvo mucho la pelota, ellos no presionaban, en algún momento se la dimos a ellos también, pero no nos crearon peligro. Se ganó, es obvio que se podría haber logrado algún gol más, pero es copa y hay que ganar. Nos vamos contento con eso. Sabiendo que siempre seguimos dependiendo de nosotros, este es un buen resultado para seguir", dijo el entrenador.

Y continuó: "Creo que venimos de una racha muy buena, en algún momento con buenos resultados junto con el rendimiento. En otros partidos que el rendimiento no ha sido el mejor pero el resultado estuvo. Cosas a mejorar siempre hay, a corregir también. Es normal que siempre es mejor corregir o intentar mejorar con la victoria, que no es menor. Una distracción, una fatalidad te cuesta eso, que el partido capaz que esta dominado y mentalmente pasa que el rival se envalentona un poco más. Estamos intentando mejorar. Lo que si es seguro es que estamos todos juntos y yendo por el mismo camino. Mi sensación es que estamos por un buen camino. A veces se juega bien, a veces se juega mal pero estamos comprometidos. Los muchachos que entraron, los que tuvieron que entrenar de mañana porque quedaron afuera. No hay muchos caminos, el camino es mirar para adelante confiar en lo que hacemos, creer que tenemos un equipo competitivo y que podemos darle pela a todos los equipos", sentenció Recoba.