Nacional: un cambio para enfrentar a Racing el domingo

Además, Juan Cruz de los Santos sigue trabajando diferenciado por lo cual quedaría fuera de la convocatoria para enfrentar a los de Sayago.

Pasando a limpio, Nacional jugaría con Ignacio Suárez; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán y Diego Romero, Christian Oliva, Luciano Boggio; Lucas Villalba, Nicolás López, Nicolás Lodeiro y Maximiliano Gómez.

Es un hecho que en el banco de suplentes se encuentre Gonzalo Carneiro luego de su lesión en el pie y muy probablemente Mauricio Pereyra también se meta en el banco de relevos de Peirano.

Ya se conocen los árbitros para el partido del domingo. Gustavo tejera será el árbitro principal, acompañado de Carlos Barreiro y Daiana Fernández y Leodán González será el responsable del VAR.

¿Dónde se juega con Plaza?

La semana que viene Nacional visita a Plaza Colonia, pero tal vez no haya que viajar. El Pata Blanca que sí o sí se tiene que trasladar a Montevideo para jugar el próximo jueves los octavos de final de la Copa AUF Uruguay para enfrentar al tricolor, no ve con malos ojos que el próximo partido por el Torneo Clausura que es, también frente a Nacional, sea en el estadio Centenario.

Si bien aún no hay una confirmación oficial que esto suceda, es probable que Plaza-Nacional se juegue en el mítico Centenario el otro fin de semana.