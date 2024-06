Nacional y los cuatro retornos que tendrá Lasarte

Además de los lesionados, Lasarte contará con otros dos futbolistas paraenfrentar a los arachanes. El argentino Alexis Castro y el paraguayo Federico Santander ya cumplieron la fecha de suspensión por acumulación de 5 tarjetas amalrillas y están a la orden del entrenador.

Lasarte define el once

Este viernes Martín Lasarte realizará el último movimiento táctico y parará el equipo para enfrentar a Cerro Largo. Si bien no hay nada definido, el el movimiento de este jueves Mauricio Pereyra estuvo en el equipo titular y Gonzalo Carneiro con los suplentes.

Sin embargo, Lasarte no dio pista sobre el posible once inicial, aunque se estima que no cambiará demasiado por el poco tiempo de trabajo.

El partido entre Cerro Largo y Nacional por la tercera fecha del Intermedio se jugará en Melo el próximo domingo a partir de la hora 15. El árbitro principal será Hernan Heras, secundado por Agustín Berisso y Nicolás Piaggio. Mientras que el VAR estará a cargo de Jonhatan Fuentes.