Nacional y un triunfo que deja conclusiones para el futuro

Lasarte conforme

El técnico Martín Lasarte habló con los medios luego del partido. "Un primer tiempo del típico partido trampa, de esos que te llevan al engaño, de creer que por la camiseta que tenés y los jugadores que tenés vas a ganar casi caminando. Eso ocurre. Nos costó tomarle el ritmo al partido. Una vez que empatamos, después al segundo tiempo el equipo entró mejor yse dieron unos cuantos goles. Nos faltó alguno más incluso. En el caso de Mereles que debutaba, convertir está bueno, veías la alegría que tenía, la de Jairo, Amaro que debutaba también. Desde ese lugar nos vamos contentos. También muy contentos con algún rendimiento puntual, porque seguramente alguno de los que jugó hoy va a jugar el domingo", dijo el entrenador.

"Lo que más hay que trabajar es el tema de la concreción. Partido a partido generamos situaciones que no las terminamos de materializar. Hoy hicimos goles pero erramos muchos. El otro día pasó algo parecido, más allá de la exigencia del partido. Es decir, hay algo ahí, que todavía no terminamos de que sea más regular", aseguró Lasarte.

Me gustó todo en general, pero me voy muy contento con el debut de Mereles. Tengo mucha confianza en él, es joven. Tiene algo que no tenemos, tiene uno contra uno, tiene esa picardía del jugador de antes, que no abundan hoy día. Hoy es todo más estandarizado, todo al espacio, todo al lanzamiento. Él tiene uno contra uno, tiene regate, tiene engaño. Me encantan ese tipo de jugadores. Es jovencito, pero demostró que está para pelear un lugar. Él lo dice a veces, eso está bueno".