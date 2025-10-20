Hacete socio para acceder a este contenido

Orgullo sanducero

Paysandú volverá a ser sede de la Basketball Champions League Americas

Por segundo año consecutivo, el Estadio Cerrado “8 de Junio” se convertirá en epicentro del mejor básquetbol del continente al albergar una nueva ventana de la Basketball Champions League Americas.

Estadio Cerrado “8 de Junio” de Paysandú
Por Redacción de Caras y Caretas

En esta primera instancia de la fase de grupos, Nacional y Aguada, campeón y subcampeón de la última Liga Uruguaya respectivamente, serán locales en Paysandú, tal como lo hiciera Biguá en la temporada anterior. De acuerdo al calendario oficial, Aguada, integrante del Grupo C, enfrentará a Boca Juniors el miércoles 10 de diciembre y a Minas Tenis el viernes 12, ambos partidos a las 21.40. Por su parte, Nacional jugará en el Grupo B ante Flamengo el sábado 13 y frente a Obras Sanitarias el lunes 15, con inicio a las 21.10.

Un evento que trasciende lo deportivo

El director de Deportes de la Intendencia de Paysandú, Guillermo Arias, destacó el valor de volver a recibir una competencia de este nivel.

“Hace tiempo que veníamos trabajando para concretar una ventana oficial del mejor torneo de América a nivel de clubes. Tras una intensa coordinación con la Federación Uruguaya de Básquetbol, Nacional y Aguada, finalmente lo logramos”, expresó.

Arias subrayó que el evento no solo tiene impacto deportivo, sino también turístico y comercial, ya que proyecta la imagen de Paysandú a toda América.

“Uno de los puntos más importantes es fortalecer el ‘producto Paysandú’. Este tipo de instancias nos permiten mostrar nuestro potencial y seguir generando confianza para seguir organizando competencias internacionales. Contamos con un estadio que es una de las mejores plazas para jugar básquetbol en la región”, afirmó.

Una ciudad preparada y orgullosa

Desde su reinauguración, el “8 de Junio” ha sido escenario de múltiples competencias locales y continentales, lo que implica una compleja logística y un compromiso constante del equipo de trabajo.

“Serán días de intensa actividad, pero Paysandú está preparado. Vamos a vivir una semana a puro básquetbol, lo que nos llena de orgullo y confirma que nos siguen eligiendo para eventos de esta magnitud”, destacó Arias.

Gestión con pasión y apertura a todas las disciplinas

El jerarca también remarcó la importancia de mantener una visión integradora del deporte en su gestión.

“Cada instancia la vivo con mucha pasión porque amo lo que hago. Nuestro estadio no ha perdido su sentido comunitario: más allá de los eventos internacionales, seguimos dando espacio a los deportes menores y planificando nuevas actividades, como un posible espectáculo internacional de Gimnasia Danesa”, adelantó.

Finalmente, Arias enfatizó el objetivo de seguir promoviendo el deporte en todas sus formas: “Queremos apoyar todas las disciplinas y aprovechar al máximo nuestro escenario polideportivo, para que tanto protagonistas como espectadores disfruten plenamente de estas experiencias”.

