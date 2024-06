Peñarol entre posibles altas y bajas para la segunda mitad del año

Luego el carbonero volverá a jugar por el torneo local el domingo 14 de julio a la hora 15:00 ante River Plate en el Parque Federico Saroldi. Se espera que para la vuelta a la actividad oficial, estén a la orden Javier Méndez, Guillermo De Amores y Camilo Mayada.

Cristóforo y la chance de MIllonarios

Si bien Peñarol pretende reforzar el plantel para la segunda mitad del año, también hay algunos jugadores que pueden salir del equipo. Uno de ellos es Sebastián Cristóforo, que tiene posibilidades de pasar a Millonarios de Colombia. Además, existe un fuerte rumor de que Ignacio Sosa sea transferido al Portland de Estados Unidos.

Por su parte, finalmente se concretó la transferencia de Rodrigo Saravia al Rostov de Rusia. La operación le permitirá a Peñarol un ingreso de 1.500.000 de dólares.

Peñarol campeón del Apertura de Tercera

En Tercera División, Peñarol venció este lunes 1 a 0 a Boston River y se quedó con el título del Torneo Apertura. Los dirigidos por Julio Mozzo jugaron con Kevin Morgan; Kevin Rodríguez, Santiago Benítez, Faustino Fernández, Agustín González; Tomas Olase; Pablo Nongoy, Leandro Umpiérrez; Nahuel De Armas, Franco Suarez y Agustin Rodríguez (autor del gol). Hoy a la hora 16:00 en el Parque Palermo, los mirasoles visitarán Nacional en el clásico de la Sub 17. Los carboneros cayeron en Sub 15, igualaron en Sub 14 y ganaron en Sub 19 y Sub 16.