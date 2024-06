Peñarol prepara el partido ante Racing con Ignacio Sosa en duda

La presencia de Ignacio Sosa para el próximo encuentro está en duda, debido a la lesión que sufrió en el encuentro en el que Peñarol venció a Fénix, momento sobre el que el jugador se expresó: "Tenía el oído tapado, me gritaban mis compañeros y no escuchaba nada. Igual les decía a mis compañeros que estaba bien. En los momentos que me ha tocado entrar lo hice bien. Le agradezco mucho la confianza a Diego Aguirre. A Aguirre le gusta la intensidad, es algo que me lo pide siempre. Me pide que juegue fácil, y si tengo que romper que lo haga hacia adelante, que lo hago bien", expresó Sosa.