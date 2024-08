Peñarol vuelve a los trabajos con dos incorporaciones

Libertadores femenina

La noticia de que la Libertadores femenina no se jugará en nuestro país y se trasladará a Paraguay sorprendió a la dirigencia de Peñarol. Ahora el carbonero debe planificar un viaje y deja de ser cabeza de serie. “La noticia todavía no llegó de manera oficial, nos enteramos por las redes sociales. Por ser campeones y anfitriones nos tocaba ser cabeza de serie. Nos preparamos con esas consideraciones y ahora no será así”, dijo que Ignacio López, Presidente del femenino aurinegro.

El titular mirasol agregó: “La AUF le vuelve a fallar al fútbol femenino local. Es una mancha más al tigre. Lo tomamos como que hay que pasar la página porque estamos acostumbrados a esto. Desde febrero que sabemos que se va a jugar acá. Acá se hizo una Copa Libertadores sub 20 y desde ahí se sabe lo que implica armar algo así. Con Nacional estuvimos en conversaciones constantes para juntos tratar de representar bien al país pero no recibimos ninguna comunicación oficial de AUF. Tenemos una asociación que nos dice que va a cambiar el fútbol, que lo va a transmitir, y no podemos organizar una copa femenina en el país. Sabemos que no le prestaron atención, dejaron correr el tiempo y cuando llegó el momento se les vino encima todo lo que tenían que resolver; hoteleros, traslado, comidas”, sentenció el dirigente aurinegro.