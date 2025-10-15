Peñarol y Defensor se ven las caras por un lugar en la final de la Copa AUF Uruguay

Peñarol llegó a esta instancia tras dejar por el camino a Río Negro de San José (3-0), Liverpool (2-1), y Tacuarembó (2-1). Los violetas, por su parte, dejaron por el camino a Libertad de San Carlos (3-0), Oriental de La Paz (2-0) y Central Español (2-0), es decir, aún mantienen la valla invicta.

Para este duelo Aguirre estará obligado a variar bastante el equipo al contar con varios jugadores tocados desde lo físico, como Héctor Villalba y Leandro Umpiérrez (esguince de tobillo), que se suman a otros lesionados de largo alcance como Javier Cabrera o David Terans.

El que seguramente salga de arranque en el once es Leonardo Fernández, ya que no podrá estar en el duelo ante Wanderers del próximo domingo por el Clausura al acumular cinco amarillas y estar suspendido.

Según se supo en las últimas horas, el equipo de Peñarol tendría varios titulares y no tantos suplentes como acostumbraron en anteriores instancias de este certamen, pero es difícil aventurar un probable once para esta noche.

Defensor busca la cuarta

En la vereda de enfrente, Defensor Sporting apuesta a ir por su cuarto título consecutivo de esta competencia, ya que ganó los tres que se disputaron.

"El plantel es corto, no tenemos como para andar rotando, están participando todos”, dijo en Carve Deportiva su entrenador, Ignacio Ithurralde: “Voy a jugar con lo mejor que tenga todos los partidos del resto del año”.

Un probable podría ser con: Kevin Dawson, Nahuel Furtado, Guillermo De los Santos, Juan Viacava y Patricio Pacifico; Lucas Agazzi, Mauricio Amaro, Germán Barrios y Nicolás Wunsch; Diego Abreu o Xavier Biscayzacú y Lautaro Navarro.

El partido será arbitrado por Santiago Motta, Matías Rodríguez y Sebastián Silvera. El cuarto será Federico Arman y el VAR estará a cargo de Daniel Fedorczuk y Ernesto Hartwig.

El otro finalista de la Copa AUF Uruguay surgirá del choque que protagonizarán Racing con Plaza Colonia el jueves desde las 21 horas en el Campeones Olímpicos de Florida.