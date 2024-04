Pereyra: "El resultado pudo ser más abultado"

Pereyra habló del rendimiento del equipo

Pereyra también habló del rendimiento del equipo en general. "El entendimiento se da con el tiempo. Tenemos que tener tiempo para trabajar y para conocernos. Soy yo el que me tengo que adaptar al equipo y no ellos a mí. Lo estoy haciendo de buena manera. A medida que van pasando los partidos, uno encuentra la química con los compañeros y se entiende más, porque estar adentro de la cancha entrenando y compitiendo, hace que uno entienda de qué manera ve el fútbol el compañero también. Tanto con ‘Jere’, con Zabala, con los jugadores que son diferentes, que tienen ese toque de calidad, es más fácil jugar. También es fácil jugar con Alexis Castro, con Thiago Helguera, con Lucas Sanabria, con los que juegan de volantes y con los que juegan rápido por afuera. Uno trata de adaptarse al juego de los compañeros, y ver de qué manera puede ayudar al equipo y potenciar a los compañeros. Hoy estamos en un momento bueno, por la racha de resultados, pero también se está viendo en el juego, que fue lo que se nos criticó a principio de año. Llegaron 13 o 14 jugadores nuevos, se trató de rotar por la cantidad de competencia, y eso hace que no se vea tanto la química de la que hablaba. Creo que ahora se está viendo eso. Sobre todo, se están encontrando los resultados" , dijo Pereyra.