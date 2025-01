¿Qué dijo Ebere sobre su situación con Nacional?

El atacante también dejó claro su deseo de seguir en el club: “Todo el mundo sabe que quiero quedarme en Nacional. No acordamos nada todavía ni dije que fuera a salir. La gente empezó a mandarme mensajes porque no quiere que me vaya”. Además, destacó su compromiso tras superar la lesión: “Vengo de una lesión, pero nunca aflojé en los entrenamientos. Estoy dando todo para estar a la par de mis compañeros. Mi cabeza no está en salir de Nacional”.

Ebere también subrayó su afecto por Nacional y su intención de representar bien al club: “Yo quiero a Nacional y no quiero tener problemas. Es un club en el que quiero jugar y quiero demostrar quién soy. Me estuve preparando este año”. Sin embargo, aún no ha tenido la oportunidad de hablar sobre su situación con el entrenador Martín Lasarte.

Si bien el compromiso de darle continuidad fue asumido por la anterior comisión directiva, Ebere afirmó que esa transición no debería afectar su situación en el club: “Nacional no es un club individual. Cuando sale un presidente y entra otro, no cambia nada. Es como cuando tenés una familia”.