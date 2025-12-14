¿Un Mundial solo para millonarios?: hinchas en pie de guerra por precio de las entradas

Una de las mayores polémicas es la introducción de precios variables en la fase de grupos según la “popularidad” de los equipos. Así, hinchas de selecciones como Argentina, Brasil o México pagan sensiblemente más que los de Panamá o Paraguay, sin que la FIFA haya explicado los criterios utilizados. En Qatar 2022, en cambio, existía una tarifa uniforme para todos los partidos de esa instancia.

Gastos impagables

Los valores también marcan fuertes contrastes regionales. Mientras los aficionados panameños pueden acceder a entradas desde US$140 —el precio más bajo del torneo—, seguir a una selección hasta la final puede costar hasta US$7.185 en la categoría económica, US$11.540 en la intermedia o US$16.975 en la más cara. En 2022, un argentino necesitó entre US$1.500 y US$5.000 para ver a su equipo campeón.

El malestar se refleja en testimonios de hinchas europeos y sudamericanos que ya dudan de poder viajar. Familias completas calculan gastos de hasta US$27.000 solo en entradas, sin contar traslados ni alojamiento. “Es una traición a los aficionados más fieles”, resumió un seguidor inglés en declaraciones a la prensa británica.

La FSE exige negociaciones

La Football Supporters Europe (FSE), una organización que representa a asociaciones y grupos de aficionados al fútbol de toda Europa explicó este jueves los motivos para solicitar a la FIFA que detenga el proceso de venta de entradas, considerando que necesita replantear su política de precios.

"En las tablas de precios publicadas de forma gradual y confidencial por la FIFA, las entradas asignadas a las federaciones nacionales (...) están alcanzando niveles astronómicos", declaró en un comunicado. "Para colmo, la categoría de precio más baja no estará disponible para los aficionados más fieles a través de sus federaciones nacionales, ya que la FIFA decidió reservar las escasas entradas de categoría 4 para la venta general, sujetas a un sistema de precios dinámicos.

"Por primera vez en la historia de la Copa Mundial, no se ofrecerá un precio uniforme para todos los partidos de la fase de grupos. En su lugar, la FIFA está introduciendo una política de precios variables que depende de criterios imprecisos, como el atractivo percibido del encuentro".

"Por lo tanto, los aficionados de diferentes selecciones nacionales tendrán que pagar precios diferentes por la misma categoría en la misma fase del torneo, sin ninguna transparencia sobre la estructura de precios aplicada por la FIFA."

Aficionados de Inglaterra

En tanto, la Embajada de Aficionados de Inglaterra de la Asociación de Aficionados del Fútbol declaró: "Estos precios son una bofetada para los aficionados que apoyan a su selección fuera del torneo insignia que se celebra cada cuatro años".

"Un juego para los aficionados, la lealtad se ha ido por la borda y los aficionados de las naciones participantes se han sentido completamente defraudados".

Uruguay vs. Cabo Verde

Las entradas para Uruguay vs. Cabo Verde ya están a la venta y pueden comprarse a través de StubHub, sitio líder en la venta de tickets a nivel global.

Los precios de las entradas para este partido varían de acuerdo a la ubicación en el Hard Rock Stadium, con valores que comienzan desde los 150 dólares. Para ver el detalle completo de los precios, ingresa aquí.