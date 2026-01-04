El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país "gobernará" Venezuela hasta que se concrete una "transición juiciosa". También sostuvo que Estados Unidos tomará control de las reservas petroleras de Venezuela, de acuerdo con sus declaraciones públicas sobre el plan de Washington para el país sudamericano.
Donald Trump amenazó a Delcy Rodríguez: "Pagará un precio muy alto si no coopera con Estados Unidos"
"Si Delcy Rodríguez no hace lo correcto, pagará un precio más alto que Maduro", declaró Donald Trump.