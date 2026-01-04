Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Donald Trump | Venezuela |

Donald Trump amenazó a Delcy Rodríguez: "Pagará un precio muy alto si no coopera con Estados Unidos"

"Si Delcy Rodríguez no hace lo correcto, pagará un precio más alto que Maduro", declaró Donald Trump.

Si Delcy Rodríguez no hace lo correcto, pagará un precio más alto que Maduro, declaró Donald Trump.

"Si Delcy Rodríguez no hace lo correcto, pagará un precio más alto que Maduro", declaró Donald Trump.
Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país "gobernará" Venezuela hasta que se concrete una "transición juiciosa". También sostuvo que Estados Unidos tomará control de las reservas petroleras de Venezuela, de acuerdo con sus declaraciones públicas sobre el plan de Washington para el país sudamericano.

En Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia del régimen chavista ordenó el sábado por la noche que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma las facultades y obligaciones de la presidencia interina.

En ese sentido, Trump, advirtió este domingo que la encargada de la transición en Venezuela, Delcy Rodríguez, pagará un "precio muy alto" si no coopera con Estados Unidos, después de que las fuerzas estadounidenses detuvieran y encarcelaran a su antiguo jefe, el dictador Nicolás Maduro.

Fuerzas Armadas de Venezuela

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela, encabezó este domingo una conferencia de prensa en la que exigió la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro, calificando su captura por parte de Estados Unidos como un acto "antijurídico y criminal".

El funcionario denunció que el mandatario fue "secuestrado" en una operación que atenta directamente contra la soberanía nacional y la voluntad popular.

