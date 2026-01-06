Europa dice "¡basta!" a Trump por sus declaraciones sobre anexar Groenlandia.

Groenlandia reacciona

El primer ministro groenlandés, Jens Frederik Nielssen, reaccionó de forma tajante ante las declaraciones de Trump: “No más presión. No más insinuaciones. No más fantasías de anexión. Estamos abiertos al diálogo, pero debe hacerse por los canales adecuados y con respeto al derecho internacional”, escribió en sus redes sociales.

Trump, por su parte, insistió en que Groenlandia es clave para la seguridad nacional de Estados Unidos, señalando que la isla ártica, rica en recursos naturales estratégicos, debería anexarse al país.