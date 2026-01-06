Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Donald Trump | Groenlandia | Dinamarca

Si se fue el balde...

Europa dice "¡basta!" a Trump por sus declaraciones sobre anexar Groenlandia

Mandatarios defienden la soberanía danesa sobre Groenlandia y rechazan, en declaración conjunta, la pretensión de Trump de anexar la isla rica en recursos.

Varios líderes europeos emitieron una declaración conjunta para cuestionar la idea de Donald Trump de anexar Groenlandia a Estados Unidos, y pidieron que se respeten los principios de la Carta de Naciones Unidas. Francia, Alemania, Italia, España, Polonia y Reino Unido respaldan a Dinamarca ante las pretensiones del expresidente estadounidense.

En el texto, los mandatarios subrayaron que “corresponde a Dinamarca y a Groenlandia, un territorio autónomo del reino danés, decidir sobre las cuestiones que les conciernen”. Recordaron, además, que Dinamarca es aliado estratégico de Estados Unidos dentro de la Alianza Atlántica y que cualquier acción unilateral pondría en riesgo la cooperación en defensa.

Groenlandia reacciona

El primer ministro groenlandés, Jens Frederik Nielssen, reaccionó de forma tajante ante las declaraciones de Trump: “No más presión. No más insinuaciones. No más fantasías de anexión. Estamos abiertos al diálogo, pero debe hacerse por los canales adecuados y con respeto al derecho internacional”, escribió en sus redes sociales.

Trump, por su parte, insistió en que Groenlandia es clave para la seguridad nacional de Estados Unidos, señalando que la isla ártica, rica en recursos naturales estratégicos, debería anexarse al país.

