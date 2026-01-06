Varios líderes europeos emitieron una declaración conjunta para cuestionar la idea de Donald Trump de anexar Groenlandia a Estados Unidos, y pidieron que se respeten los principios de la Carta de Naciones Unidas. Francia, Alemania, Italia, España, Polonia y Reino Unido respaldan a Dinamarca ante las pretensiones del expresidente estadounidense.
Europa dice "¡basta!" a Trump por sus declaraciones sobre anexar Groenlandia
Mandatarios defienden la soberanía danesa sobre Groenlandia y rechazan, en declaración conjunta, la pretensión de Trump de anexar la isla rica en recursos.