El director del Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación Rusa (SVR), Serguéi Naryshkin, declaró hoy que los aliados europeos de la OTAN están intensificando sus preparativos para una guerra contra Rusia "en un plazo breve". La declaración fue emitida durante la reunión de los jefes de los servicios de seguridad e inteligencia de los miembros de la Comunidad de Estados Independientes (CEI).
Naryshkin enfatizó que la Alianza Atlántica busca dotar a su fuerza de respuesta aliada con todos los recursos necesarios en el menor tiempo posible, señalando una escalada alarmante en los esfuerzos militares europeos.
Aumento de producción y desafíos de movilización
Según el director del SVR, se ha "iniciado un proceso para aumentar drásticamente la producción militar-industrial europea". Esta intensificación viene acompañada de "ejercicios de movilización y adoctrinamiento propagandístico" que promueven la narrativa de una "inevitable agresión de Moscú".
Sin embargo, Naryshkin subrayó que la Alianza enfrenta un desafío fundamental y no resuelto: la falta de personal de movilización suficiente que posea la "aptitud física, moral y psicológica necesaria". A esto se suma la "apatía social generalizada y el descontento con la élite gobernante, especialmente entre los jóvenes" en Europa.
Crítica a la élite europea y la influencia extranjera
El jefe de la Inteligencia rusa fue crítico con la actual élite política europea, mencionando específicamente al presidente francés, Emmanuel Macron, al canciller alemán, Friedrich Merz, y a la alta representante de la UE, Kaja Kallas, por su política antirrusa.
Naryshkin acusó a estos líderes de ofrecer a las naciones europeas un "único remedio": la rusofobia y el aumento acelerado del potencial militar con miras a un conflicto armado a gran escala con Rusia. El director del SVR sugirió, además, que figuras como Macron y Merz están "alimentados por las estructuras de Alexánder Soros."
Lucha por el nuevo orden mundial: un llamado a la responsabilidad
Al referirse al desarrollo de un nuevo orden mundial, Naryshkin indicó que está en marcha "una feroz lucha por el derecho a determinar los contornos y las reglas" entre los mayores centros de poder.
El funcionario concluyó con un llamado a la responsabilidad global, sosteniendo que la tarea más importante es garantizar que la adaptación a esta nueva realidad se produzca "sin una guerra a gran escala". Naryshkin observó que, si bien cualidades como la "serenidad, responsabilidad y capacidad de compromiso" han sobrevivido en Oriente, estas "casi se han perdido en Occidente", cuya élite ha demostrado ser "incapaz de adaptarse a las cambiantes realidades internacionales."