Irán bombardeó la refinería de combustible más grande de Israel

Posteriormente, el ministro de Energía e Infraestructura, Eli Cohen, declaró: "Los daños a la red eléctrica en el norte son limitados y de poca importancia".

El ataque de Israel a South Pars

El ataque iraní se da luego de que South Pars –el segmento iraní del yacimiento de gas natural más grande del mundo, compartido con Catar al otro lado del golfo Pérsico fuera atacado la jornada anterior.

Varias secciones de South Pars se cerraron después de los bombardeos. Los tramos en cuestión fueron puestos fuera de servicio para controlar el incendio y evitar la propagación del fuego.

Posteriormente, se informó que la situación sobre el terreno estaba bajo control, mientras los equipos de bomberos procedían con la extinción de las llamas.

Nuevo ataque iraní a Catar

Más tarde, las autoridades cataríes denunciaron un "brutal ataque iraní" contra la ciudad industrial de Ras Laffan, uno de los complejos de gas natural licuado más importantes en el territorio catarí.

La empresa estatal de petróleo y gas del país árabe informó que los hechos derivaron en incendios que generaron "daños considerables" en las instalaciones; no obstante, "todo el personal está a salvo y hasta el momento no se han reportado víctimas".