Israel aprobó pena de muerte para palestinos "terroristas" y lo festejaron con champagne

Según se informó, las ejecuciones deberían realizarse en un plazo relativamente corto luego de la sentencia y sin instancias amplias de apelación, lo que también generó cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos y especialistas en derecho internacional.

En el marco de la aprobación de la ley, algunos dirigentes políticos israelíes celebraron la votación. Según muestran algunos videos que circulan en redes sociales, algunas personas brindaron con champagne tras la aprobación de la norma.

Embed - Público on Instagram: " Con champán y un pin de una soga: así celebra el parlamento israelí la aprobación de una la nueva ley de pena de muerte que se aplica solo a palestinos. El pleno de la Knéset aprobó este lunes la Ley de Pena de Muerte para Terroristas, una reforma legal que contempla la aplicación de la pena de muerte por ahorcamiento y en secreto por el delito de terrorismo, pero solo para palestinos, ya que excluye a cualquier ciudadano de Israel. Concretamente, la norma, un compromiso asumido por los aliados de extrema derecha del primer ministro Benjamin Netanyahu, solo se aplica en los tribunales militares de Cisjordania, que solo juzgan a acusados palestinos. ¿Qué opinas de esta nueva ley israelí? Te leemos en comentarios. #Palestina #Cisjordania #Gaza #BenjaminNetanyahu #BenGvir" View this post on Instagram

Rechazo internacional: la UE lo calificó como “un paso atrás”

La aprobación de la ley provocó una rápida reacción internacional, especialmente en Europa. De acuerdo a lo consignado por Europa Press, la Unión Europea (UE) expresó su preocupación por la medida y advirtió que podría violar el derecho internacional.

Un portavoz de la Comisión Europea, Anouar el Anouni, portavoz de Kaja Kallas, afirmó que la decisión es “muy preocupante” y que representa “un claro paso atrás”, al tiempo que pidió a Israel respetar sus obligaciones internacionales y los principios democráticos.

También gobiernos europeos y organizaciones de derechos humanos cuestionaron la ley por considerar que podría aplicarse de forma discriminatoria, ya que en la práctica afectaría principalmente a palestinos y no a ciudadanos israelíes que cometan delitos similares.