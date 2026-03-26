La verdad de Cuba que censuran los medios: Pablo Iglesias entrevistó a Díaz-Canel

La estrategia del imperio es tratar de dividir al gobierno del pueblo. Pero Díaz-Canel deshace este argumento con su propia historia: "Yo no nací en una élite. Mi mamá era maestra rural y mi padre trabajador de una cervecería. Nosotros somos parte del mismo pueblo". La asfixia económica no busca castigar a una "cúpula", sino generar desesperanza en las familias cubanas, afectando el suministro de combustible, alimentos y medicamentos.

Resistencia y creación: las vacunas son un ejemplo

Uno de los conceptos más potentes vertidos en la entrevista es el de la resistencia creativa. No se trata solo de aguantar los golpes, sino de crecer en medio de la adversidad. El ejemplo más brillante de esta política fue la respuesta a la COVID-19. Mientras el gobierno estadounidense impedía la compra de ventiladores pulmonares y oxígeno medicinal, científicos cubanos desarrollaron cinco candidatos vacunales, tres de los cuales se convirtieron en vacunas soberanas con las que se inmunizó a toda la población, incluyendo a los niños mayores de dos años.

Díaz-Canel detalló el ambicioso plan energético que intenta liberar a Cuba de la dependencia del petróleo importado. En solo un año, la isla ha instalado 1000 MW en parques fotovoltaicos, aprovechando el sol que, como dice el presidente, "no nos pueden bloquear". El objetivo es alcanzar los 3000 MW en los próximos tres años, integrando además la movilidad eléctrica y el uso de biomasa y crudo nacional.

Solidaridad vs. perversidad

La entrevista aborda también la labor de las brigadas médicas cubanas, calificadas injustamente por Washington como "trata de personas". Díaz-Canel explica con claridad que los ingresos generados por estos servicios no enriquecen a una élite, sino que sostienen el sistema de salud gratuito y universal dentro de la isla. "Patria es humanidad", recuerda citando a Martí, al explicar cómo Cuba ha enviado médicos a los rincones más olvidados de África, América Latina e incluso Europa durante la pandemia.

En contraste, el presidente denuncia la "inmoralidad" de la embajada estadounidense en La Habana, que mientras asfixia energéticamente al país, solicita permisos especiales para importar gasolina para sus propios vehículos. Esta doble moral es la que, según Díaz-Canel, define la política de Washington, un temor profundo al ejemplo de una isla pequeña que demuestra que es posible un sistema basado en la justicia social y no en el mercado.

Diálogo con Estados Unidos: “No queremos guerra”

Sobre la posibilidad de un diálogo con Estados Unidos, Díaz-Canel afirmó que Cuba siempre ha estado dispuesta a una relación civilizada basada en el respeto mutuo y la igualdad soberana. Sin embargo, advierte que la soberanía y el sistema político no están en la mesa de negociación. "Nosotros no queremos guerra, pero estamos dispuestos a dar la vida por la revolución", sentenció, haciendo eco de las palabras de Silvio Rodríguez: "Si entran, que me den mi AKM".

El mandatario también agradeció la solidaridad inquebrantable de líderes como Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum en México, quienes han desafiado las presiones imperiales para apoyar a Cuba. Para Díaz-Canel, esta solidaridad demuestra que "Cuba no está sola" y que la utopía revolucionaria sigue siendo un faro para quienes buscan un mundo mejor.

Autocrítica y participación popular

Lejos de la complacencia, el presidente cubano reconoce que existen problemas internos de burocracia y falta de agilidad en los trámites que deben ser resueltos. Subraya que el gobierno se somete constantemente al control popular a través de consultas masivas, como las realizadas para la nueva Constitución o el Código de las Familias. "Todo lo que nos propongamos tiene que tener participación y control popular", afirmó y destacó el papel de los jóvenes en la construcción del futuro.

La entrevista cierra con un momento de alta carga emocional al recordar a los 32 cubanos que defendieron con su vida al presidente Nicolás Maduro frente a la agresión imperial. "Dieron una lección de lo que son capaces de hacer millones de cubanos defendiendo la patria", dice Díaz-Canel. Estos jóvenes, muchos de los cuales entraban en combate por primera vez, representan para él la esencia del compromiso revolucionario: el orgullo del deber cumplido por encima del sacrificio personal.