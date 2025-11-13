Pentágono amplía operación contra supuestos "narcoterroristas" a todo el hemisferio occidental

Operación en el Caribe

A mediados de setiembre, la administración Trump inició una serie de ataques contra embarcaciones en el Caribe que afirma transportaban drogas, dejando decenas de muertos.

EEUU acusa al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de liderar una cartel del narcotráfico y ofrece una recompensa por información para su captura.

Venezuela se defiende

Maduro promulgó el martes una ley de Defensa que establece líneas de acción ante la amenaza de EEUU y ordenó activar los Comandos de Defensa Integral en todo el país para estar preparados en caso de que sea necesaria la lucha armada.

La Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de Venezuela aprobó horas antes la ley que establece las líneas de acción estratégicas para el funcionamiento, planificación, coordinación y ejecución de los órganos de dirección para la defensa del país.

A su vez, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegó durante la madrugada del martes todo su sistema de armas con el fin de ejecutar una fase superior del denominado Plan Independencia 200 destinado a la seguridad del país.

(Sputnik)