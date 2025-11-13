Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo narcoterroristas | Donald Trump |

vientos de guerra

Pentágono amplía operación contra supuestos "narcoterroristas" a todo el hemisferio occidental

EEUU lleva adelante una operación militar en el Caribe, por lo que desde agosto desplegó tres buques con 4.000 soldados en aguas cerca de Venezuela.

Hegseth anunció la Operación Lanza del Sur ordenada por Trump.

El secretario de Guerra de EEUU, Peter Hegseth, anunció el jueves la Operación Lanza del Sur, ordenada por el presidente Donald Trump para combatir a los "narcoterroristas" en el hemisferio occidental.

"El presidente Trump ordenó tomar medidas, y el Departamento de Guerra está cumpliendo. Hoy anuncio la Operación Lanza del Sur. Liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta "Southern Spear" y el Comando Sur, esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es la vecindad de EEUU, y la protegeremos", escribió Hegseth en la red social X.

EEUU lleva adelante una campaña militar en el Caribe argumentando que lucha contra el tráfico de drogas, por lo que desde agosto desplegó tres buques con 4.000 soldados en aguas cerca de Venezuela, a los que el martes se unió el portaaviones USS Gerald R. Ford elevando la tensión con Caracas.

Operación en el Caribe

A mediados de setiembre, la administración Trump inició una serie de ataques contra embarcaciones en el Caribe que afirma transportaban drogas, dejando decenas de muertos.

EEUU acusa al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de liderar una cartel del narcotráfico y ofrece una recompensa por información para su captura.

Venezuela se defiende

Maduro promulgó el martes una ley de Defensa que establece líneas de acción ante la amenaza de EEUU y ordenó activar los Comandos de Defensa Integral en todo el país para estar preparados en caso de que sea necesaria la lucha armada.

La Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de Venezuela aprobó horas antes la ley que establece las líneas de acción estratégicas para el funcionamiento, planificación, coordinación y ejecución de los órganos de dirección para la defensa del país.

A su vez, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegó durante la madrugada del martes todo su sistema de armas con el fin de ejecutar una fase superior del denominado Plan Independencia 200 destinado a la seguridad del país.

(Sputnik)

