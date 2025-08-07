¿Sabías que Rusia confirmó la creación de una vacuna personalizada contra el cáncer?

Rusia anunció un avance significativo en la lucha contra el cáncer, la creación de una vacuna personalizada que apunta a destruir tumores desde dentro. El desarrollo está a cargo del prestigioso Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, la misma institución que diseñó la vacuna Sputnik V contra el COVID-19.
Gran avance científico
