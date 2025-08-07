Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Rusia | vacuna | metástasis

Gran avance científico

¿Sabías que Rusia confirmó la creación de una vacuna personalizada contra el cáncer?

Rusia avanza con una vacuna contra el cáncer hecha a medida para cada paciente y diseñada para atacar tumores sin dañar células sanas ni generar inflamación.

Por Redacción Caras y Caretas

Rusia anunció un avance significativo en la lucha contra el cáncer, la creación de una vacuna personalizada que apunta a destruir tumores desde dentro. El desarrollo está a cargo del prestigioso Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, la misma institución que diseñó la vacuna Sputnik V contra el COVID-19.

Esta vez, el foco está puesto en una fórmula completamente distinta, que marca un antes y un después en el tratamiento oncológico. A diferencia de las vacunas tradicionales, este tratamiento no será universal, sino que se enmarca en la medicina de precisión. Cada vacuna se diseña específicamente para un paciente, de acuerdo con el perfil genético de su tumor. Según explicaron los científicos del Centro Gamaleya, el objetivo es que el sistema inmunológico de la persona aprenda a identificar las mutaciones únicas del cáncer que la afecta y, a partir de allí, ataque exclusivamente esas células enfermas.

Ensayos clínicos

Los primeros ensayos clínicos se enfocarán en personas diagnosticadas con melanoma, una de las formas más agresivas del cáncer de piel. Para ello, el equipo de investigación utilizará la tecnología de ARN mensajero (ARNm), ya conocida por su eficacia en vacunas contra el COVID-19. En este caso, el ARNm transporta instrucciones genéticas a las células para que produzcan proteínas específicas (neoantígenos), que son únicas del tumor. Estas proteínas actúan como una especie de “huella digital” del cáncer y permiten al sistema inmune detectarlo y atacarlo de forma precisa.

Una vez programado, el sistema inmunitario genera células que perforan la superficie del tumor y envían otras células que lo destruyen desde adentro, sin dañar los tejidos sanos ni provocar inflamación. Este método, a diferencia de la quimioterapia, evita efectos colaterales generalizados, ya que su acción es dirigida exclusivamente contra las células cancerosas.

Previene la metástasis

El enfoque tiene un doble propósito, eliminar el tumor original y prevenir la metástasis, es decir, la diseminación de células malignas a otras partes del cuerpo, una de las causas más letales del cáncer.

Pero las investigaciones no terminan allí. Rusia también avanza en el campo de la viroterapia oncolítica, una técnica que emplea virus modificados para infectar y destruir células cancerosas sin afectar las sanas. Este abordaje complementario abre nuevas posibilidades dentro de la inmunoterapia, uno de los sectores más prometedores de la medicina contemporánea.

Este hito científico, aún en etapa experimental, abre una puerta esperanzadora hacia tratamientos más efectivos, personalizados y menos invasivos contra el cáncer. La medicina del futuro parece estar cada vez más cerca.

