Nacional crece en el Apertura pero pierde Mejía por un desgarro

Todo el mundo se pregunta que cambió en tan pocos días. La realidad indica que por más buen trabajo que haya hecho Viera en su pasaje en Nacional, no le llegaba a los jugadores y el cambio de aire era necesario para este nuevo Nacional.

Jorge Bava lleva dos de dos, el viernes recibe a Central Español en el Gran Parque Central y deberá ratificar lo que se está viendo en estos últimos partidos.

Bava elogió al equipo

Jorge Bava habló luego del triunfo ante Montevideo City Torque y se mostró satisfecho por lo hecho por sus jugadores. "Era difícil. La gran virtud del equipo fue adaptarse a distintas situaciones para sacar el partido adelante".

El entrenador destacó el trabajo del arquero Ignacio Suárez que sobre el final y con dos tapadas monumentales sostuvo el triunfo. "Le dio mucha seguridad al equipo. Cuando tuvo que intervenir, como con esos dos tiros a media distancia, lo hizo muy bien, sólido, sereno. Muy conforme con su rendimiento".

"Destaco cómo se adaptó el equipo a diferentes situaciones. Por momentos hicimos el fútbol que queremos, lo que planificamos, lo que podemos hacer. Por momentos el rival hizo lo suyo también. El equipo fue solidario, trabajó, y se adaptó a las situaciones "-

Finalmente, habló de la línea de 5 con que terminó defendiendo el resultado: "Faltaban cinco minutos, empezaron a cargar con doble punta en el área, y creímos oportuno defender eso para poder igualar afuera con los volantes carrileros y los extremos, y estar bien cubiertos en el área", sentenció-

Se desgarró Mejía

Finalmente se confirmó lo que nadie en Nacional quería escuchar sobre la lesión de Luis Mejía. El panameño sufrió un desgarro en el posterior durante el amistoso entre Panamá y Sudáfrica. Los estudios realizados confirmaron el desgarro del arquero quien será baja por aproximadamente 21 días y se suma a la larga lista de lesionados que tiene Nacional y más pensando en el debut de la Copa Libertadores que esta a la vuelta de la esquina.