Nacional ganó, goleó y gustó, pero su objetivo es Cerro por el Clausura

Sobre el regreso de Nicolás López y Maurico Pereyra, Lasarte explició la situación de los futbolistas. "De los que compitieron hoy, ninguno terminó con dificultad. Lucas (Sanabria) no puede competir el fin de semana por cinco amarillas. Quizá Santander que generalmente alterna, tenía alguna molestia del tobillo, pero tampoco en ningún caso nos generaría problemas. En el caso de Nicolás López, está bien, perfecto, lo podíamos haber incluido hoy, pero entendíamos que no era lo mejor. En el caso de Mauricio está un peldaño más abajo, sigue haciendo trabajos de manera específica, Mucho mejor, pero no podría asegurar que va a estar. Ha mejorado mucho, apuntamos al fin de semana, veremos si lo consigue", dijo el entrenador.

El momento de Nacional

"Este es un equipo que por momentos fluctúa entre la posibilidad de convertir a menudo, con otros partidos que se nos empantanan. Depende de las características de nuestros jugadores o los sistemas que utiliza el rival. El gol tiene un condimento no solamente de ponerte en ventaja o en derrota, sino que además da mucha valentía y genera dificultad el rival. En líneas generales, aprovechamos esas instancias. No importa contra quien juegues, ganar y hacer goles siempre genera confianza en el grupo", dijo Lasarte.

Sobre Oliva y Sanabria y su muy buen rendimiento, el técnico fue contundente: "Hoy jugaron como doble cinco porque jugamos con línea de tres y dos carrileros, pero en líneas generales juega Oliva de ‘5’, Sanabria de ‘8’ y Castro de ’10’. Hemos encontrado ahí una fórmula que permite ser poco permeable a la hora de defender y muy bueno a la hora de las transiciones rápidas para atacar. Oliva está en un nivel fantástico y Sanabria ha regresado a lo de principio de año. Un chico que no tiene un año en Primera, y está con unas prestaciones fantásticas. Tiene un ritmo por encima de la media, tiene gol y defiende bien. Cuando juegan los dos juntos se entienden bien. Son de características complementarias. Pero también cuando juegan los tres, con Castro, se han visto cosas buenas"

Nacional se prepara ahora para enfrentar a Cerro por el Torneo Clausura y Lasarte fue claro en la forma de afrontar el encuentro: "De la misma manera. Lo que no está no lo podemos inventar. A los que nos ha tocado alguna vez jugar puntos por un campeonato con un estadio vacío por una suspensión, que a mí ya me ha pasado alguna vez, se te hace difícil. Recuerdo hablarlo con los árbitros, los árbitros reírse de la situación. Pero tenemos que saber lo que nos vamos a encontrar, intentar focalizarnos mucho en el juego, en lo que tenemos que hacer, en bloquear al rival y en utilizar nuestros argumentos para tratar de superarlo. Es un aspecto donde lo mental juega mucho".