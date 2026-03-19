Cardama decidió no hacer juicio a Uruguay y la rescisión del contrato queda firme

Agregó que esto le permite a Defensa iniciar el proceso de reclamo por los daños y perjuicios a Cardama. “Es un paso importante; para nosotros es clave. Nos da una gran tranquilidad de haber actuado conforme a derecho”, destacó.

Polémico Cardama

La construcción de dos patrulleras oceánicas por parte del astillero español Cardama, sin experiencia en este tipo de trabajos, fue decidida por el gobierno de Luis Lacalle Pou luego de fracasar el proceso de licitación convocado a tales efectos.

En el pasado mes de febrero, el presidente Yamandú Orsi anunció la rescisión del contrato por incumplimientos graves en la construcción de las patrulleras oceánicas. Indicó que el gobierno iniciará acciones por daños y perjuicios, buscará recuperar el patrimonio invertido y definir responsabilidades, al tiempo que procurará avanzar por otra vía para adquirir los buques.

Se desprende de lo informado por Díaz en esa ocasión que el Estado cumplió con todas sus obligaciones y señaló que hubo dos garantías inválidas presentadas por la empresa. Además, prosiguió, no había ninguna garantía vigente, lo que habilitó la rescisión.

Las posibles implicancias políticas se encuentran a estudio de una comisión especial bicameral.