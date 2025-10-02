Cadetes policiales fueron reconocidos por su labor durante la alerta roja por frío extremo

Negro destacó que el valor de este esfuerzo excede la formación policial. “Al sacrificio que implica el aprendizaje de ser policía, le sumaron una carga extra que enaltece el trabajo de la institución”, sostuvo. El ministro recordó además que la Policía, “respetando siempre los derechos humanos de todos y todas”, brindó seguridad y que también trasladó, alimentó y abrigó a personas sin techo para garantizar su integridad.

Orgullo institucional

El Director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, se mostró orgulloso de la tarea cumplida. “Desde el primer momento que recibimos la orden, la Policía Nacional planificó y ejecutó con responsabilidad y profesionalismo lo que debía hacerse”. En tanto, el Director Nacional de la Educación Policial, Henry de León, remarcó que los cadetes “demostraron en la práctica el espíritu de servicio que guía la carrera policial”.

La asistencia desplegada durante la emergencia implicó una fuerte coordinación entre el Ministerio del Interior, el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y otras instituciones. La cartera de Interior gestionó cuatro centros de evacuación en Montevideo —el Polideportivo de la Dirección Nacional de Educación Policial, la Plaza de Deportes n.º 2, el Aeropuerto de Carrasco y el Palacio Peñarol— que funcionaron como refugios temporales.

Solo en el Polideportivo, puesto a disposición por la Dirección Nacional de Educación Policial, se recibieron en promedio 150 personas por día.

En total, 213 cadetes participaron del operativo, sumando más de 100 horas de trabajo entre organización, seguridad y apoyo logístico, tareas que incluyeron la identificación de personas en riesgo, traslados y acompañamiento. El ministro Negro concluyó el acto expresando su confianza en que el compromiso demostrado por los cadetes “los acompañará durante toda su vida personal y profesional”.