Manini sobre el caso Cardama: "Poco serio y probablemente delictivo"

“Compárese con el costo de las embarcaciones necesarias para evitar esas pérdidas, y cuesta creer que llevemos tantos años de idas y venidas sin poder alcanzar la solución necesaria”, escribió y agregó que “existen consideraciones de seguridad nacional que hacen impostergable” dotar a la Armada de las patrullas.

"El gobierno está arriesgando"

Para Manini el gobierno se está arriesgando, al rescindir el contrato, a perder los US$ 30 millones que ya pagó y expone al país a “un eventual juicio internacional de resultado incierto”. “Ahí sí tenemos dudas de que sea conveniente para el país”, agregó.

Manini señaló que el aval o garantía “es para ejecutar en caso de incumplimiento en los términos del contrato”. “Y no nos consta, al menos con la información a la que tenemos acceso, que ese incumplimiento se esté dando” escribió y agregó que quiere creer que el gobierno “tiene información” que él no de que la empresa española “iba a estafar” al Estado uruguayo y no iba a cumplir con sus obligaciones.

“Lo cierto es que al cortarse el proceso de construcción de las OPV se vuelve a fojas 0 y habrá que reiniciar el camino que, ya vimos, no se caracteriza por su rapidez”, opinó el excomandante en jefe del Ejército.