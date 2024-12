Presentarán proyecto para reincorporar a docentes en órganos de decisión educativa

Involucrar a los docentes

Mahía señaló la importancia de involucrar activamente a los docentes en los procesos de gestión educativa. "No me imagino ningún cambio educativo de fondo si no lográs el involucramiento de los actores educativos", expresó. Además, subrayó que esta participación no debería percibirse como una figura de contralor, sino como una inserción integral en los procesos de transformación.

El futuro ministro también reconoció que la exclusión de los docentes fue un error que generó distancia entre quienes trabajan en el sistema educativo y los proyectos implementados. Según Mahía, uno de los objetivos del nuevo proyecto es "recomponer un clima educativo que pacifique la interna" y propicie un ambiente en el que los actores del sistema se sientan parte del proceso.