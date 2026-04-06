Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Valdomir | INC | Instituto Nacional de Colonización

María Dolores

Valdomir: "Si no quieren que Colonización compre tierras, tienen que dejarlo en claro"

El presidente de la investigadora, Sebastián Valdomir, defendió las compras del INC y cuestionó a quienes se oponen al rol del organismo en la adquisición y reparto de tierras.

Sebastían Valdomir, diputado del FA.

Sebastían Valdomir, diputado del FA.

 Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

En rueda de prensa, el legislador explicó que la comisión recibió al director por la oposición, quien en su momento votó en contra de la adquisición del campo, con el objetivo de conocer los fundamentos de esa decisión y su posición sobre futuras compras de tierras por parte del organismo.

Valdomir señaló que la instancia busca comprender la postura de los directores que representan a la oposición dentro del instituto, en el entendido de que existe un lineamiento de gobierno que prevé la compra de 25.000 hectáreas durante el período. En ese marco, indicó que una de las interrogantes planteadas refiere a si el jerarca mantendrá su posición contraria en futuras operaciones de compraventa de tierras.

"Existe un cuestionamiento general" a las compras del INC

Consultado sobre la postura del director en otras compras recientes del organismo, Valdomir señaló que existe un cuestionamiento general a varias adquisiciones realizadas por Colonización, ya sea por el precio, la ubicación o el perfil productivo de los predios.

Para Valdomir, el debate de fondo es el rol del instituto en la compra de tierras. Al respecto, sostuvo que “si hay gente que no quiere que Colonización compre campo, tienen que poner en claro que su posición es que no les gusta que Colonización tenga ese rol en el Estado uruguayo”.

María Dolores "ya está dando frutos"

Asimismo, defendió la compra del campo María Dolores y aseguró que el proyecto ya muestra resultados productivos. Según indicó, el predio “ya está dando fruto, que está repartiendo parte de lo que se ha producido ahí a las gremiales que están participando del proyecto”.

Finalmente, Valdomir remarcó la importancia de respaldar el trabajo del organismo, especialmente en el contexto del sector lechero, y sostuvo que es necesario “darle tranquilidad y sobre todo apoyar a que el organismo que compra y reparte tierras pueda seguir cumpliendo ese rol en el interior del país”.

Temas

Te puede interesar