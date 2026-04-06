Valdomir: "Si no quieren que Colonización compre tierras, tienen que dejarlo en claro"

"Existe un cuestionamiento general" a las compras del INC

Consultado sobre la postura del director en otras compras recientes del organismo, Valdomir señaló que existe un cuestionamiento general a varias adquisiciones realizadas por Colonización, ya sea por el precio, la ubicación o el perfil productivo de los predios.

Para Valdomir, el debate de fondo es el rol del instituto en la compra de tierras. Al respecto, sostuvo que “si hay gente que no quiere que Colonización compre campo, tienen que poner en claro que su posición es que no les gusta que Colonización tenga ese rol en el Estado uruguayo”.

María Dolores "ya está dando frutos"

Asimismo, defendió la compra del campo María Dolores y aseguró que el proyecto ya muestra resultados productivos. Según indicó, el predio “ya está dando fruto, que está repartiendo parte de lo que se ha producido ahí a las gremiales que están participando del proyecto”.

Finalmente, Valdomir remarcó la importancia de respaldar el trabajo del organismo, especialmente en el contexto del sector lechero, y sostuvo que es necesario “darle tranquilidad y sobre todo apoyar a que el organismo que compra y reparte tierras pueda seguir cumpliendo ese rol en el interior del país”.