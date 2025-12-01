Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sindicales Adeom | Canelones | Santiago Sartori

Ante "falta de avances"

Adeom Canelones en conflicto: inician "trabajo a reglamento" por dos semanas

Santiago Sartori, dirigente de Adeom Canelones, explicó a Caras y Caretas que la mayoría de los vehículos municipales no podrá operar por irregularidades en documentación y seguridad.

Adeom Canelones en conflicto: inician trabajo a reglamento por dos semanas.

Adeom Canelones en conflicto: inician "trabajo a reglamento" por dos semanas.

 Foto: Adeom Canelones
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Adeom Canelones resolvió este lunes profundizar el conflicto que mantiene con la Intendencia al anunciar el inicio del trabajo a reglamento desde el martes 2 y hasta el 16 de diciembre inclusive. La medida fue comunicada oficialmente a través de un documento difundido el 1º de diciembre, en el que el sindicato expresó su malestar por “la falta de avances en los ámbitos de negociación colectiva” y recordó que la organización se encuentra en conflicto “desde hace ya varios días”.

La misiva señala que el trabajo a reglamento implica "apegarse estrictamente a los reglamentos enmarcados en las leyes laborales", así como a todas las exigencias legales y de seguridad para la operativa de vehículos y maquinaria. En tal sentido, informó que la organización sindical recorrerá las distintas bases municipales para verificar el cumplimiento de la medida.

Consultado por Caras y Caretas, el presidente de Adeom Canelones, Santiago Sartori, explicó en detalle en qué consiste la decisión adoptada por la Comisión Directiva. “La Comisión Directiva resolvió convocar a los trabajadores a el trabajo a reglamento. Es decir, que hagan las tareas correspondientes al manual descriptivo de los cargos y no moverse ni un ápice del reglamento: hacer el horario reglamentario".

"En muchas ocasiones ayudamos y hacemos algunas cosas que no nos corresponden. Lo hacemos porque somos funcionarios públicos y nos tira la vocación del servicio. Pero, en esta ocasión, estamos aclarando que no vamos a flexibilizar ni un ápice lo establecido en nuestros manuales", enfatizó el dirigente.

Sartori advirtió que el principal impacto podría darse en el área de recolección de residuos debido al estado de la flota municipal, donde —según sostuvo— una parte significativa de los vehículos presenta "bastantes irregularidades" en lo que refiere a documentación y seguridad. “Con esta declaración de reglamento, vas a tener un 95% de los vehículos de recolección de residuos que no van a poder salir porque no cuentan con las normativas vigentes”, afirmó. Entre las carencias mencionó la falta de PLUS, Sucta, Carta Blanca del Ministerio de Transporte y seguros vencidos.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar