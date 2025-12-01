Adeom Canelones en conflicto: inician "trabajo a reglamento" por dos semanas.

"En muchas ocasiones ayudamos y hacemos algunas cosas que no nos corresponden. Lo hacemos porque somos funcionarios públicos y nos tira la vocación del servicio. Pero, en esta ocasión, estamos aclarando que no vamos a flexibilizar ni un ápice lo establecido en nuestros manuales", enfatizó el dirigente.

Sartori advirtió que el principal impacto podría darse en el área de recolección de residuos debido al estado de la flota municipal, donde —según sostuvo— una parte significativa de los vehículos presenta "bastantes irregularidades" en lo que refiere a documentación y seguridad. “Con esta declaración de reglamento, vas a tener un 95% de los vehículos de recolección de residuos que no van a poder salir porque no cuentan con las normativas vigentes”, afirmó. Entre las carencias mencionó la falta de PLUS, Sucta, Carta Blanca del Ministerio de Transporte y seguros vencidos.