Adeom Canelones resolvió este lunes profundizar el conflicto que mantiene con la Intendencia al anunciar el inicio del trabajo a reglamento desde el martes 2 y hasta el 16 de diciembre inclusive. La medida fue comunicada oficialmente a través de un documento difundido el 1º de diciembre, en el que el sindicato expresó su malestar por “la falta de avances en los ámbitos de negociación colectiva” y recordó que la organización se encuentra en conflicto “desde hace ya varios días”.
Ante "falta de avances"
Adeom Canelones en conflicto: inician "trabajo a reglamento" por dos semanas
Santiago Sartori, dirigente de Adeom Canelones, explicó a Caras y Caretas que la mayoría de los vehículos municipales no podrá operar por irregularidades en documentación y seguridad.