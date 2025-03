La violencia cotidiana irrumpe en los centros educativos

Puso como ejemplo al caso de un hecho violento en el centro que funciona en el Polo Tecnológico Industrial (PTI) del Cerro, que provocó el paro del viernes: "Ahí hubo un desborde porque hay una única adscripta por turno, y que esa adscripta tiene que atender a 250 estudiantes. Además de los grupos superpoblados, de estar muchos horas sin hacer nada en el centro, no tenemos las figuras de acompañamiento necesarias y suficientes para poder atender la realidad que se vive en este inicio de cursos".

Paro para visibilizar

Sostuvo que con los paros el sindicato busca visibilizar estas situaciones. "Son condiciones complejas para los trabajadores que terminan afectando su salud física y su integridad, y su salud emocional". En este sentido recordó que no hay equipos multidisciplinarios, "un equipo de psicologos, asistentes sociales o educadores que puedan generar una respuesta para evitar esta forma de dirimir los conflictos", porque los jóvenes, sostuvo, "se manejan así, resuelven sus conflictos así, tanto en el centro como afuera, porque están estructurados en esta sociedad cada vez más violenta".

Cuestionó el modelo punitivista aplicado en los centros educativos: "Suspendo a los que se portaron mal o vivieron el episodio de violencia, como si por suspenderlo tres días vuelve renovado y totalmente pacificado. No hay una atención real de toda la situación. Para prevenirlo o para cuando sucede", reflexionó.

Otro problema es la posibilidad de que el centro educativo se cierre sobre si mismo aislándose, de esa manera, del entorno y el barrio. "Eso es parte de estos episodios de violencia. Hay una retirada del Estado y menos espacios de convivencia y de disfrute en los barrios para los estudiantes, entonces la forma que tienen de vincularse es en base a la violencia", sostuvo.

Violencia en entornos

En cuanto a la violencia que viene de afuera, Píriz indicó que "se ha dado violencia en los entornos educativos, del vínculo que se da entre los estudiantes y personas que no asisten a los centros educativos, que son conflictos que llegan de las relaciones que se dan en el barrio y que llegan al centro educativo; esto provoca que en el entorno de los centros educativos se haya generado este tipo de violencia".

Destacó que también "hay una gran inseguridad" en el entorno de los centros educativos. "Acá hay una cuestión de infraestructura, y se nota el recorte en presupuestal", precisó. Y en esa línea sostuvo que los centros educativos "no pueden aislarse de las comunidades en las que están insertos y en las que van a funcionar, porque de esos barrios reciben a sus estudiantes, pero a veces se necesita una perimetral, un portero que sepa identificar quienes son estudiantes, quienes no son del centro y que pueda mediar; y no lo tenemos. O sea, tenemos grandes carencias y lo que más nos preocupa es que frente a estas realidades cuando se lo planteamos a las autoridades que ya se van no obtuvimos grandes respuestas. Tuvimos una reunión con las nuevas autoridades y le planteamos esto como una preocupación y como forma de recomponer la negociación colectiva teníamos aportes y necesitamos espacios de trabajo, porque también hay una afectación laboral".

ALGUNAS PROPUESTAS

Sobre las propuestas que Afutu maneja, su secretaria general sostuvo que, en primer lugar, se necesita "una fuerte inversión en equipos multidisciplinarios que permitan generar hojas de ruta, talleres, como vincularse, como resolver los conflictos, para prevenirlos que luego puedan acompañar y sostener después".

Recordó que la UTU tiene Hay una matrícula de 100.000 estudiantes y 17.000 trabajadores. "Para toda esa población hasta el año pasado teníamos entre 15 y 20 psicólogos para todo el país. Claramente hay una necesidad que no esta cubierta".

Otro elemento necesario, agregó, es "la figura del educador, que en este contexto ayuda a la convivencia, y lo que necesitamos también es una recomposición del tejido social que permita la circulación en el barrio de estos muchachos y muchachas, que valoren la actividad física, que tengan lugares de recreación, seguir en esa línea de ampliar los espacios de disfrute y de intercambio que les permita ver la vida desde otro lugar".