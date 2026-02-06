Nahiaya Magnone: "Si hoy tenemos Antel, es gracias al pueblo uruguayo"

La actual dirección de Sutel se define por su carácter paritario, diverso y multisectorial, integrando a trabajadoras y trabajadores de Antel, personal tercerizado y de Accesa, con alcance nacional. Magnone enfatizó que el liderazgo no es individual, sino colectivo, y que la fortaleza del sindicato radica en su presencia sostenida en los lugares de trabajo, en las asambleas y en la calle, allí donde se dirimen los conflictos centrales para la clase trabajadora.

Este intercambio nos permitió dimensionar el rol cultural y comunitario que Sutel ha construido a lo largo de los años, la repercusión de la colonia de vacaciones abierta al barrio, el apoyo a la cultura popular y la vida comunitaria. El sindicato es un actor social activo, con una concepción amplia de la organización sindical. Para Magnone, la defensa de Antel, de los derechos y de la democracia no puede disociarse del vínculo con la comunidad y de una idea de país donde la riqueza y la tecnología estén al servicio de las mayorías.

¿Podría contarnos brevemente su trayectoria laboral en Antel y cómo fue su recorrido de militancia dentro del sindicato?

Trabajo en Antel desde 2002. En 2009 surge la regularización, porque entré obviamente tercerizada a la empresa. Concursé en el primer gobierno del Frente Amplio cuando se abrieron nuevamente los llamados porque estaban totalmente cerrados. Con ese llamado pude regularizar mi situación y pasé a ser funcionaria. O sea que soy trabajadora de Antel hace más de 20 años.

También soy cooperativista, vivo en una cooperativa de vivienda que construí junto a 40 familias más. Vengo desde hace muchos años militando en el programa de vivienda sindical, donde también el Pit-Cnt tiene su importancia y relevancia. Y así es como empieza mi carrera de militancia social.

En Sutel milito activamente desde hace 4 años, primero como trabajadora, dando mi granito de arena. Después empecé a trabajar en comisiones, alguna pintada que otra, y después a militar en la comisión electoral. Fui elegida en una asamblea para integrarla. Cabe destacar que nuestro sindicato está conformado no solo por trabajadores y trabajadoras de la empresa Antel, sino que también tenemos compañeros tercerizados y compañeros de Accesa. Tenemos diferentes sectores, pero somos un único sindicato y eso es fundamental. Es algo que también se logró con los años, porque no siempre fue así.

Por otro lado soy la representante de la comisión de género y equidad del programa de vivienda sindical. De ahí, es que llego acá a Sutel, después tuve la oportunidad de estar en este lugar, de gran responsabilidad para mí.

Sutel cuenta con más de 40 años de trayectoria en la defensa de Antel. ¿Cuál es tu valoración sobre el camino recorrido y los desafíos actuales en ese marco?

Nuestro sindicato se fundó el 19 de octubre de 1985 y, con muy pocos años de haber sido creado, ya tuvo que hacer frente al primer intento de privatización bajo el gobierno de Lacalle padre. Eso fue una hazaña muy grande para nuestro sindicato y marcó profundamente nuestra trayectoria en la defensa de Antel. Se hicieron esfuerzos muy importantes con las recolecciones de firmas. Se convocó a un referéndum y gran parte del pueblo uruguayo rechazó el intento de privatizar y defendió la empresas públicas, algo nada menor.

Luego, en 2002, bajo el gobierno de Jorge Batlle, hubo un nuevo intento de privatización, al que también supimos hacer frente desde el sindicato, fue a través de la ley de Presupuesto de ese momento, que incluía dos artículos, el 612 y el 613, donde exponían a Antel -en sus tres líneas de negocio más importantes, que eran la telefonía fija, internet y telefonía móvil-, a una competencia ya existente en la telefonía móvil, para dejarla totalmente expuesta al libre albedrío del mercado nacional e internacional. Ese intento se detuvo con más de 700.000 firmas, obligando al gobierno de turno a retirar esos artículos del Presupuesto Nacional. Una vez más, desde nuestra organización sindical y junto al movimiento popular, se logró defender nuestra empresa.

Después siguió el intento con el decreto del Plan Cardales, ya con Tabaré Vázquez en el gobierno, y nuevamente la presencia del sindicato obligó a frenar ese proceso. Todo esto fue gracias a las y los trabajadores organizados.

A partir de ahí, el avance de la industria de las telecomunicaciones es evidente entre 2007 y 2019, nuestro país no se quedó atrás. Se realizaron inversiones muy importantes en el cable submarino, en data centers, en contenidos, como Vera TV -hoy Antel TV-, y la inversión más grande que tuvimos, que fue la fibra óptica, colocando a nuestro país entre los primeros en instalar tecnología de punta en todos los hogares.

Para nosotros, Antel cumple un papel muy importante en el trabajo, la educación, la salud y en lo social. Esto acorta la brecha social existente, con planes como Universal Hogares, el apoyo al Plan Ceibal, que se mantiene, y también el respaldo de la empresa al deporte y la cultura. A la vista está el hermoso Antel Arena que tenemos.

Cuando comenzó la pandemia de covid en 2019 y en 2020 se declaró la emergencia sanitaria, Antel jugó un papel fundamental en las comunicaciones para que todas y todos los uruguayos, tanto en el país como en el exterior, pudiéramos mantenernos comunicados.

Las políticas que se comenzaron a aplicar con el gobierno de ese momento fueron claramente contra Antel. Uno de los ejemplos fueron las licencias otorgadas a las cableras para que comenzaran a competir con Antel. Frente a eso, la lucha de nuestro sindicato, la lucha de Sutel en el período anterior de gobierno, fue lo que impidió el objetivo de liquidar la empresa. Todo lo que logramos frenar permitió que, con el cambio de gobierno, se comenzaran a tomar decisiones a favor de Antel y, por ende, en beneficio de las y los trabajadores y de todos los uruguayos. Eso permitió, por ejemplo, que el pasado domingo miles de uruguayos pudieran ver el clásico del fútbol, así como también la transmisión del concurso oficial de carnaval. Para nosotros, esto es un hecho histórico y es el reflejo de la lucha que viene dando Sutel a lo largo de estos 40 años. Estamos convencidos de que, si hoy tenemos Antel, es gracias al pueblo uruguayo.

La democratización de la información, del acceso a la cultura y al entretenimiento es un gran valor que tiene el país y que hay que seguir defendiendo, porque la ambición no se va a detener.

Desde la independencia de clase sabemos que cualquier logro en materia de derechos laborales, agenda de derechos, salud, vivienda o educación es producto de la lucha del movimiento sindical y de las organizaciones sociales, de la correlación de fuerzas populares, y no de la concesión de ningún elenco gobernante.

En ese marco, también me parece importante mencionar la propuesta de nuestra central sindical de gravar al 1 % más rico del Uruguay. Esta no es solo una medida económica, sino una definición política sobre lo que entendemos como democracia. No puede haber democracia real cuando unos pocos concentran la riqueza y controlan las decisiones estratégicas del país, condicionando las políticas públicas según sus propios intereses. La riqueza generada por la sociedad debe estar al servicio de la sociedad, y la política tiene que orientarse a garantizar derechos, no a generar fortunas para unos pocos.

A mediados de diciembre fue electa secretaria general de Sutel. ¿Cómo asumió esta responsabilidad y cómo piensa abordar los temas prioritarios que tiene el sindicato?

Obviamente esto lo voy a realizar siempre en colectivo. Yo pertenezco a un colectivo que hace más de 20 años está en la conducción de este sindicato. Somos un colectivo que tiene historia, presencia y legitimidad, y que en estas últimas elecciones también tuvo una renovación real en lo que respecta a la integración de los cargos. El colectivo va variando, pero siempre se mantienen personas que han marcado este sindicato y que han hecho que hoy sea lo que es. Hay que reconocerlo, no tendríamos el Sutel que tenemos si no fuera por todo lo que ya se hizo.

Entonces, para mí, esto se construye con presencia de mujeres y hombres por igual. Presentamos como colectivo una lista paritaria, que fue la que resultó electa, con diversidad y con representación de funcionarias y funcionarios. En la conducción del sindicato estamos todas y todos; tenemos una integración multisectorial, con profesionales, técnicas y técnicos, administrativas y administrativos, de todas las áreas y divisiones, y además con alcance nacional.

Esto lo vamos a hacer junto a todas las delegadas y delegados y adherentes que tenemos en todo el país, no solo acá. Esa es una de las fortalezas de nuestro sindicato.

Desde una perspectiva de clase, vamos a seguir como lo hemos hecho hasta ahora, estando donde importa estar. Nuestro colectivo ha estado en las calles, ha estado en las asambleas y en cada espacio de defensa de nuestras compañeras y compañeros.

Yo, como secretaria general, voy a aportar mi granito de arena, pero mi trabajo -como siempre- es en colectivo, no es solo mío. La participación en cada instancia y el compromiso que nos une van a seguir siendo el eje, siempre desde lo colectivo.

Nosotros tenemos un gran desafío, que es el ingreso de personal genuino a Antel. Desde hace años eso estuvo detenido. Como yo te decía, a mí me pasó hace más de 20 años, y eso volvió a suceder en el gobierno anterior. Es una situación que ya viene pasando y que nos genera grandes dificultades, porque, obviamente, al no ingresar gente nos faltan trabajadoras y trabajadores. Eso, a su vez, hace que la participación disminuya, si somos menos en nuestros lugares de trabajo, somos menos quienes podemos participar del sindicato. Por eso también nos sumamos a la campaña de afiliación del Pit-Cnt.

¿Cuáles son, entonces, las principales reivindicaciones de Sutel?

Los objetivos que tenemos como Sutel son seguir defendiendo nuestros derechos y seguir desarrollando la empresa estatal y pública que tenemos.

Para eso necesitamos avanzar en mejores convenios colectivos que los actuales. Necesitamos mejorar nuestros grupos ocupacionales y algunas compensaciones, especialmente en el call center, en Accesa. También avanzar en el tiempo de trabajo y en la reducción de la jornada laboral.

Antel está avanzando en la implementación del teletrabajo. Nosotros necesitamos que eso continúe y no se detenga, sobre todo en aquellos lugares donde se pueda implementar. Que no quede frenado por una reestructura que Antel tiene pendiente, y que eso lo podamos trabajar en conjunto. También es clave asegurar formación y capacitación, para que, cuando haya concursos, las y los trabajadores estemos realmente preparados y tengamos más posibilidades de acceder a esos lugares.

El ingreso de personal genuino, bueno, eso ya te lo mencioné, sigue siendo central.

Otro tema que no es para nada menor es el de la seguridad y la salud, en particular la salud mental. Necesitamos avanzar en ese sentido. Como sindicato tenemos una comisión de salud, contamos con compañeros y compañeras profesionales y también con nuestra comisión de género.

El año pasado, en la última asamblea, se aprobó un protocolo de violencia basada en género y acoso, que rige para nuestro sindicato y para todas las actividades de Sutel. Si bien estamos comprendidas y comprendidos en el protocolo aprobado en el último congreso del Pit-Cnt en 2025, Sutel tomó ese marco y lo adaptó a lo que nos regula estatutariamente.

Para nosotras y nosotros es muy importante que el mensaje sea claro para todas las trabajadoras y todos los trabajadores: en nuestro sindicato, en nuestro ámbito y en todas las actividades que nos competen, hay situaciones que no se permiten ni se van a tolerar. La unanimidad en este tema es muy importante para nosotras como comisión. Digo “nosotras” porque actualmente la comisión está integrada solo por mujeres, y eso también me parece relevante.

¿Qué rol cumple Sutel en el trabajo social y cultural con la comunidad, y cómo se expresa ese compromiso más allá del ámbito estrictamente sindical?

Para nosotros el área social es muy importante. Nuestro sindicato, desde hace varios años, sostiene una colonia de vacaciones por la que pasan más de 100 niñas y niños. No son solo hijas e hijos de nuestras trabajadoras y trabajadores: también participan niños y niñas de otros espacios, porque nuestra colonia está abierta a afiliadas y afiliados de Sutel, al Pit-Cnt y, posteriormente, al barrio. Recibimos gurises de distintos lugares y también de otras organizaciones sociales. El aporte que puede hacer Sutel es justamente brindar un espacio de recreación y disfrute durante el verano, cuando no hay escuela, y eso para nosotros es fundamental.

También es muy importante el apoyo que damos a la cultura. Tenemos una murga que ensaya acá, Doña Bastarda, que realiza ensayos abiertos al barrio. Además, una vez al año, junto con la asamblea, organizamos lo que llamamos el Sutel Palusa, donde el sindicato abre sus puertas para celebrar. En la última edición, por ejemplo, celebramos los 40 años de Sutel, y no fue una actividad solo para nosotras y nosotros, sino para toda la comunidad donde Sutel está presente.

Esta semana, por ejemplo, tenemos una agenda cultural muy movida. Además de la colonia y la murga, recibimos comparsas, esta semana tenemos dos, en el marco de los desfiles, y el apoyo que Sutel les brinda es poner a disposición este complejo tan hermoso que tenemos. Estamos acá, en Tres Cruces. También contamos con una biblioteca abierta al barrio.

Para nosotros, abrir el sindicato a la comunidad y estar presentes en lo social y cultural es parte de nuestra identidad y de la forma en que entendemos el rol de Sutel en la sociedad.