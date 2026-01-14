Hacete socio para acceder a este contenido

Informar para prevenir

El MSP refuerza la educación para frenar el consumo de bebidas energizantes en adolescentes

El Ministerio de Salud Pública (MSP) definió un cambio de enfoque frente al creciente consumo de bebidas energizantes entre menores de edad.

Por Redacción de Caras y Caretas

En lugar de avanzar hacia una prohibición directa de su venta, como se evaluó el año pasado, el Ministerio de Salud Pública (MSP) apuesta ahora a una estrategia centrada en la educación y la concientización sobre los riesgos que estos productos implican para la salud de niños y adolescentes.

La directora general de Salud, Fernanda Nozar, explicó que el principal objetivo es alertar sobre las complicaciones que pueden generar estas bebidas, especialmente por su alto contenido de cafeína y otras sustancias estimulantes. “Estos componentes pueden provocar reacciones corporales adversas o disminuir los umbrales de respuesta del organismo, lo que aumenta la probabilidad de efectos negativos”, señaló.

Desde el MSP se trabaja además en un control permanente de los ingredientes permitidos. Las autoridades analizan de forma sistemática si es necesario reducir el máximo de cafeína autorizado, establecido actualmente por la normativa bromatológica. “No estamos planteando subir los umbrales de contenido, sino a la inversa”, subrayó Nozar, en referencia al interés de la industria por introducir nuevos productos al mercado.

Consecuencias peligrosas del consumo de energizantes

El consumo de energizantes se incrementa notoriamente durante el verano, cuando muchos jóvenes los utilizan para sostener largas horas de actividad nocturna. El psicólogo Paul Ruiz, especializado en sustancias psicoactivas y su impacto en el sistema nervioso, advirtió que la cafeína puede afectar el desarrollo neurológico en etapas tempranas de la vida.

Ruiz también alertó sobre la facilidad con que los adolescentes acceden a estos productos. Ante la prohibición de vender alcohol a menores, los energizantes se comercializan en matinés y eventos juveniles, e incluso en cantinas de centros educativos. Actualmente, la normativa habilita bebidas con hasta 200 miligramos de cafeína, y una eventual flexibilización podría agravar el problema.

Para el MSP, la clave está en informar, prevenir y generar conciencia en familias y jóvenes sobre un consumo que, aunque legal, no está exento de riesgos.

