El MSP refuerza la educación para frenar el consumo de bebidas energizantes en adolescentes

Consecuencias peligrosas del consumo de energizantes

El consumo de energizantes se incrementa notoriamente durante el verano, cuando muchos jóvenes los utilizan para sostener largas horas de actividad nocturna. El psicólogo Paul Ruiz, especializado en sustancias psicoactivas y su impacto en el sistema nervioso, advirtió que la cafeína puede afectar el desarrollo neurológico en etapas tempranas de la vida.

Ruiz también alertó sobre la facilidad con que los adolescentes acceden a estos productos. Ante la prohibición de vender alcohol a menores, los energizantes se comercializan en matinés y eventos juveniles, e incluso en cantinas de centros educativos. Actualmente, la normativa habilita bebidas con hasta 200 miligramos de cafeína, y una eventual flexibilización podría agravar el problema.

Para el MSP, la clave está en informar, prevenir y generar conciencia en familias y jóvenes sobre un consumo que, aunque legal, no está exento de riesgos.