En lugar de avanzar hacia una prohibición directa de su venta, como se evaluó el año pasado, el Ministerio de Salud Pública (MSP) apuesta ahora a una estrategia centrada en la educación y la concientización sobre los riesgos que estos productos implican para la salud de niños y adolescentes.
Informar para prevenir
El MSP refuerza la educación para frenar el consumo de bebidas energizantes en adolescentes
El Ministerio de Salud Pública (MSP) definió un cambio de enfoque frente al creciente consumo de bebidas energizantes entre menores de edad.