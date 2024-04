Labat: "Al gobierno se le agotó el tiempo para revertir el aumento de la pobreza"

Labat enfatizó en que los recortes en políticas públicas y programas sociales contribuyeron a la exclusión social y al empobrecimiento de la población. Señaló que la falta de trabajo en territorio para identificar a la población vulnerable llevó a que muchas personas no reciban la ayuda que necesitan. "Hay un montón de gente que debería estar cobrando transferencias monetarias y no las está cobrando porque la vieja tarea del Mides, de identificar la vulnerabilidad en el territorio, fue abandonada. Se responde solo a la demanda que llega al mostrador, y hay muchas otras, que son muy complejas, que nunca llegan. El trabajo en territorio es permanente y cuando se abandona, cuesta mucho trabajo retomarlo. El próximo gobierno va a tener un enorme trabajo de refocalización de políticas".

Precarización del empleo

A esto se suma, prosiguió Labat, que existen otros "asuntos cualitativos sobre la pobreza", que no entran en la medición de la línea y de los que casi no se habla, como la precarización del empleo. En tal sentido, criticó la falta de políticas para mejorar la calidad del trabajo y sostuvo que, si bien hubo un aumento en la cantidad de empleos, estos son precarios y mal remunerados, lo que contribuye al aumento de la pobreza.

"El modelo herrerista viene por el mercado de trabajo. Viene para meterle la mano en el bolsillo a la mayor cantidad de trabajadores posible. Todas las mejoras que se han logrado en la economía no se repartieron con los grandes sectores de la población, en este caso, trabajadores, jubilados y ,en especial, los de menos ingresos. Cuando hubo alguna mejora, como anunció este gobierno, que fue absolutamente cosmética, se repartió para arriba. Mientras el gobierno festeja la generación de empleo, no pudo bajar la pobreza ", expresó.

Pobreza infantil

En cuanto a la incidencia de la pobreza infantil, explicó que históricamente ha sido mayor que la pobreza en otros grupos de edad, ya que "se calcula dividiendo el ingreso del hogar por el número de miembros del mismo y los niños no contribuyen a la generación de ingresos". No obstante, criticó la falta de políticas específicas para abordar esta problemática: "En los gobiernos pasados las mejoras en la pobreza infantil siempre fueron de mayor cuantía. En parte porque estaban peor, pero también porque había políticas destinadas a eso".

Y sumó: "Las políticas distributivas tienen un primer impacto y después se agotan. Este gobierno debió haber puesto en marcha instrumentos más potentes para atender la pobreza infantil. Y los puso en el discurso, pero no en la vida real".

Medidas prioritarias

Consultado por las medidas prioritarias que el gobierno debería aplicar si quiere revertir los indicadores de pobreza, Labat destacó la importancia de mejorar el empleo y fortalecer las políticas sociales, pero señaló que estas acciones llevarán tiempo. "Los mecanismos para evitar estas cosas requieren mucho tiempo de implementación y creo que a este gobierno se le agotó el tiempo para revertir el aumento de la pobreza".

Y añadió: "Suponiendo que el gobierno reconociera que el modelo que está aplicando no mejoró la pobreza, hay pruebas científicas, y que tenga intención de mejorar la situación, no lo va a poder hacer de un día para el otro. Además, no hay ningún estímulo político que indique que el gobierno se enfoque en mejorar esta problemática, pues la la próxima publicación de medición de la pobreza se hará pasadas las elecciones. Por lo tanto, apuntará a una campaña hollywoodense, de humo, para tratar de vender el éxito de algunas medidas que tomó. Pero no hay ninguna exitosa. No tuvieron éxito en reducir la pobreza, subió la pobreza infantil, no mejoró la situación de calle, no mejoraron las cárceles y tampoco la seguridad ciudadana".

Para finalizar, Labat opinó que el hecho de que mejore la economía, pero no los indicadores sociales, por lo cual la población se esfuerza más y no alcanza el bienestar, demuestra el modelo de un gobierno de derecha: “prendamos los motores de la economía, pero si no reparte que no reparta, no importa. Lo importante es cómo les va los de arriba y cómo entretenemos a los del medio".