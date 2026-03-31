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Sociedad pronóstico | tormentas | Inumet

Buena semana

Pronóstico: se consolida el tiempo tras días de inestabilidad

Tras el paso de las tormentas, Inumet cesa alertas y se consolida un tiempo estable con altas temperaturas y bancos de niebla en todo el país.

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Tras el paso de un frente que provocó lluvias y tormentas en diversas zonas del país durante el cierre de marzo, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) ha confirmado el cese de todas las alertas meteorológicas para el territorio nacional. La jornada de hoy marca el inicio de una fase de estabilidad, aunque con temperaturas inusualmente altas para el otoño.

Estabilidad y calor: El panorama actual

De acuerdo con los datos técnicos de las últimas horas, el sistema de mal tiempo se ha desplazado fuera de la región de influencia directa sobre Uruguay. El cielo se presenta claro y algo nuboso, con una visibilidad que ha mejorado tras la disipación de neblinas matinales.

  • Situación Térmica: Uruguay se encuentra bajo una masa de aire cálido. Se esperan máximas que alcanzarán los 29°C y 30°C en el área metropolitana, mientras que en el litoral y norte del país el termómetro podría rozar los 32°C.

  • Vientos y Humedad: Según los modelos de Windguru, predominarán vientos leves del noreste con rachas que no superarán los 40 km/h. La humedad relativa, aunque en descenso, se mantiene por encima del 85%, lo que genera una sensación de pesadez en el ambiente.

Proyecciones para el inicio de abril

Las fuentes consultadas coinciden en que no se esperan fenómenos adversos de importancia para las próximas 48 horas:

  • Miércoles 1 de abril: Jornada estable con nubosidad variable. Las temperaturas se mantendrán elevadas, consolidando un "veranillo" otoñal.

  • Jueves 2 de abril: Se prevé un ligero incremento de la nubosidad hacia la tarde, pero con muy baja probabilidad de precipitaciones.

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