Tras el paso de un frente que provocó lluvias y tormentas en diversas zonas del país durante el cierre de marzo, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) ha confirmado el cese de todas las alertas meteorológicas para el territorio nacional. La jornada de hoy marca el inicio de una fase de estabilidad, aunque con temperaturas inusualmente altas para el otoño.
Buena semana
Pronóstico: se consolida el tiempo tras días de inestabilidad
Tras el paso de las tormentas, Inumet cesa alertas y se consolida un tiempo estable con altas temperaturas y bancos de niebla en todo el país.