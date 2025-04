Arte y música. La irreverencia como camino artístico

Como músico, editó los discos “Perfecto” (2006), “Dramática” (2009), “Mormazo” (2011), “Lechiguanas” (2017), el EP colaborativo “Umpi/Coghlan” (2021), “Guazatumba” (2023), la selección de covers “Una grabación encontrada Vol.1 ((navidad))” (2024) junto al artista uruguayo Sara y “Bromance” (2025) disco a dúo con Julián Desbats.

Este más reciente trabajo musical fue producido íntegramente por Julián Desbats en todas sus instancias de grabación, mezcla y masterización. Además, el músico argentino es el encargado de tocar todos los instrumentos. El disco fue concebido como una previa a sus salidas a bailar, buscando siempre encontrar una noche inolvidable. Fue creado con espontaneidad y desparpajo, se inspira en sus juergas, surge como consecuencia de la amistad entre ambos.

Es un disco nocturno, perfumado y elegante, con olor a tabaco, de dos artistas que tratan de no perder la compostura en la búsqueda de los placeres.

“Anamá y Taunus”, el primer single con el que se presentó la cofradía, despertó interés en la escena porteña que no se esperaba para nada la asociación de estas dos figuras -pese a que se invitaban con frecuencia a participar en sus respectivos shows-. La canción llegó a ser presentada por la propia modelo Anamá Ferreira en su programa televisivo, musa de esta pieza chill y sexy.

Tras el acogedor recibimiento de este corte, le siguieron la balada “Kea” y la efervescente “Atenea CF”, que desde su lanzamiento se volvió la canción más escuchada en las plataformas musicales de ambos artistas.

Será la segunda vez que actúa en la Sala Zavala Muniz del Teatro Solís. El show constará de dos bloques: en el primero, presentará Bromance junto a Desbats. El segundo bloque será de reversiones en clave electro de canciones de Umpi bajo la producción de Sebastián Pina (Alucinaciones en Familia, Salvamento) -nuevo compañero de ruta con quien el artista oriundo de Tacuarembó prepara otro disco-. En el show habrá invitados sorpresa y escenografía multimedia.

Para ahondar sobre la prolífica carrera de Dani Umpi y su más reciente lanzamiento es que nos reunimos virtualmente.

CYC:

Cuando surgió la oportunidad de entrevistarte, yo dije sí, obviamente. Dani es alguien a quien admiro muchísimo por diferentes motivos. Primero, por su versatilidad como ser humano, no limitarte artísticamente en ningún área sea la escritura, la música, performance, actuar, lo que sea. No digo que no digas que no a nada, pero sí como que te interesan diferentes formas de expresión cultural, ¿no?

Y por otro lado, el tema de que seas de Tacuarembó, que todos sabemos que es el semillero artístico del Uruguay, como ya lo he mencionado cuando escribí sobre el festival Tacuanoise . Y, más allá de hablar de Bromance, tu más reciente lanzamiento, me interesa más conocer a Dani.

Dani Umpi:

¿Qué es ser yo, Dani Umpi de Tacuarembó? Ahora lo tengo más incorporado porque durante mucho tiempo, con mi quehacer artístico y mis búsquedas, no se ajustaba a la tradición artística de Tacuarembó, pero después con el tiempo, sobre todo ahora que tengo 50 años y ya puedo empezar a hacer algunas evaluaciones y escuchando cosas que me han dicho o han escrito sobre mi obra, por más que tenga otro carácter, otro sonido u otros elementos, sin dudas que en el lirismo de mis canciones, siempre se nota una influencia muy grande del "lirismo tacuaremboense" porque al final mis canciones - si le sacas toda la parte electrónica - y quedan las letras, son como de un cantautor de Tacuarembó típico. Esa melancolía y ese nihilismo que tienen tradicionalmente y esos intereses existenciales. Capaz que camuflados con algo más tragicómico pero sí, con el tiempo vi que estaba bastante en la línea de lo que son los artistas de allí incluso ahora con las nuevas camadas. Hay una nueva movida de post punk en Tacuarembó que a veces parece raro pero que si podes analizar tiene mucho sentido con lo que es Tacuarembó, siempre hay un espíritu ahí ,que yo lo he conservado también, o haciendo referencias en los nombres de los de mis discos (no en este caso) pero sí en los discos solistas.

CYC:

Te fuiste reconciliando con algunos aspectos de Tacuarembó, sobre todo los artísticos, que quizás como ciudad - o como sociedad más que ciudad- en algún momento sentiste que quizás querías descubrir otras formas y otros lugares que creías que no estaban en allí, pero de alguna manera te llevaron cual tragedia griega cuando uno quiere evitar su futuro y justamente lo que hace es acercarse más a ese destino.

Dani Umpi:

Sí, sobre todo en la la la forma de escribir las canciones e incluso en las temáticas pero es algo que lo vi con el tiempo y fue como una especie de sorpresa porque , por ejemplo en Argentina, me marcan como un referente más dentro de la música uruguaya y yo no no puedo creer porque siempre me vi como muy "under" o muy aparte.

CYC:

Claro, capaz que lo asociabas más con Washington Benavides, más allá que obviamente también tenía todo un costado social muy importante, pero también hay y hubo gente que no era de Tacuarembó, pero que de alguna manera también vivió allí, como Darnauchans sobre quien hiciste una versión muy personal de "Balada para una mujer flaca" para el proyecto "El No viento de la luna". También surgieron célebres referentes como Benedetti, la gran poeta Circe Maia. Diferentes expresiones artísticas que al resto de los uruguayos de otros departamentos nos genera mucha intriga, qué es lo que toman ahí, qué agua hay, qué aire hay, qué pasa, que se dan tantas expresiones artísticas, pero sí, reconozco que, a diferencia de tu trabajo, hay como una línea de comunicación común a ellos y capaz que en tu caso no es que no esté, pero es más difícil de descubrir o se plasma de otra manera.

Dani Umpi:

Sí, sí, viste que son artistas con obras muy existencialistas, y a la vez, claro, Tacuarembó es chico, los conozco a ellos, conozco a los hijos, los sobrinos, o por ejemplo Circe fue profesora mía, yo fui a su casa, su esposo era el médico de mi abuela, está todo muy relacionado. Benavides, era amigo de mi abuelo. Todos terminan siendo lo que se dice "el grupo de Tacuarembó", y aunque no estés en el centro, llegan los coletazos.

Y ahora hice una presentación con Sylvia Meyer en la Fundación Atchugarry y ella cantó la "Canción 2 De San Gregorio" con los arreglos de Sylvia y el disco original de Darnauchans fue un disco que yo escuché un montón, y tal vez en otro momento, si yo me acercaba a la obra de él (o artistas así), siempre lo hacía desde un lugar como con un filtro medio irónico y después, claro, el tiempo te ubica más, te ubica mejor.

CYC:

Uno va reconectando con cosas que, de repente, uno desdeñaba de más chico.

Dani Umpi:

Nos pasa a todos en la vida, ¿no? No es que yo desdeñara, pero era algo que no lo sentía como propio, ¿viste? Tenía otros intereses, otras búsquedas, capaz que más centrado en la "novelería" o en lo que estaba en mi momento, en mi generación. Siempre fui muy de mirar para afuera o dejarme seducir por las tecnologías. Nunca miraba mucho lo más cercano o lo de antes pero son momentos.

CYC:

Igual en tu obra ,y sobre todo en el nuevo trabajo en Bromance, me da la sensación que, más allá de que se mantiene ese espíritu electrónico que es claro, hay una canción que significa Sueño en francés (Reve) que es muy intensa al escucharla porque, más allá de que no cuente casi con letra, en los sonidos o la forma en que encontraste comunicar esos sonidos, resulta bastante abrumadora, ¿no?

Dani Umpi:

Sí, este disco que lo hice con Julián, nosotros además de hacer las canciones y estar en un espíritu muy festivo de boliche o de antro, también nos grabamos. Yo lo grabé a él entrando en la casa después de salir. Material así, y por eso pusimos al final algo medio experimental pero son registros que conviven con el resto. Y sí, siempre estoy abierto a experimentar. También, por ejemplo, tengo otro trabajo con Sara, que es una artista de acá de Montevideo que trabaja con sonidos y grabamos un cassette que también es todo muy sonido ambiente, con un clima mucho más lúgubre y muy espaciado, como con velos. Es como otro otra onda.

Siempre trato de ir a otros registros, aunque al final siempre termino cayendo en la pista de baile.

CYC:

Pero en el baile pueden pasar muchas cosas, en el sentido de que más allá de que sonoramente tenga una orientación, se pueden transmitir muchos conceptos que quizás sean de otra índole. Yo pensaba un poco en varias bandas , sobre todo las que mencionabas del nuevo movimiento de Tacuarembó, como Incluso si es un susurro soviético, Julia Lunar, Tallo, Niño Gutiérre ,etc. trabajan varios sonidos y las letras son muy reflexivas pero no serían incompatibles con los sonidos bailables, es sólo una decisión.

Dani Umpi:

Sí, cuando hago música hago una mezcla medio costumbrista , por momentos melodramática, por momentos también mística o con cosas simbólicas y referencias alquímicas y me pongo ahí medio raro y va todo mezclado porque uno está atravesado por diferentes intereses, más cuando hacés una canción que a veces surge de manera espontánea. Con Juli en este último disco es mucho más juguetón. Parece una cosa de juguetes, divertido. Tiene otra vibra. Pero a veces en mis discos sí tiene eso de ser muy mundano y "muy frívolo" y de repente caer en una máxima que te deje resonando. A veces es intencional y a veces sale espontáneamente.

CYC:

Igual Oscar Wilde decía que pobre el que renegara de la frivolidad, ¿no? Le daba una importancia a la frivolidad casi que trascendental. Igual ,por la estética de Bromance, veo caras como una referencia al teatro, pero también pareciera que quieren transmitir que son una sola persona. Como siameses.

Dani Umpi:

Sí, qué lindo ese análisis. Es un poco eso.

También cuando Julián buscó hacer la imagen, lo trabajamos con inteligencia artificial, no la de ahora, la de hace unos meses y era muy tosco el resultado. Unas imágenes medio monstruosas. Ahora podemos decir que está un poco más refinado, pero en esa primera instancia de la inteligencia artificial medio beta, sobre todo Julián, hizo muchos engendros, muchas mezclas, y el resultado era extraño.

Creó como algo mitológico. Trabajar con él se dio muy naturalmente. Con otros artistas a veces yo soy más quisquilloso pero cuando encontrás a alguien con el que tenés esa química artística, puede salir la música, la letra, todo es muy espontáneo y hay que aprovecharlo. Además, creo que eso es algo lindo que tiene el disco, que suena muy fresco. Tiene algo efervescente, cuando todavía no se le van las burbujas. En otros casos, a veces tengo producciones que son larguísimas, que duran meses y yo me pongo insoportable pero en este caso no.

En Bromance muchas veces nos quedarnos con lo primero que salió, las letras bastante absurdas o como que no tuve todo tan controlado como en otros momentos que era mucho más meticuloso.

CYC:

Se ven muchas referencias - casi homenajes - tanto a Alaska, o a Nacha Guevara o a Anamá Ferreira.

Dani Umpi:

Sí, en este último surgieron muy espontáneamente. Yo generalmente nombro a estos tótems. Lo de Anamá fue muy natural y después la que fue más pensada ,por ejemplo, fue la de Alaska e incluso fue cantada como si fuese Alaska, que también es una gran referente para nosotros. Y la de Nacha es porque al comienzo de esas letras la nombramos y tiene un espíritu muy Nacha. Pero es cierto que siempre estuve muy encandilado con ese tipo de artistas, con esas auras casi que eternas.

A algunas las he conocido. Por ejemplo, en una canción de mi primer disco hablo de una personalidad de la televisión brasilera ya fallecida. Yo la veía cuando era chico y después con el tiempo la conocí, canté con ella. A veces se dan estos cruces y lo mismo lo de Anamá. Como que las nombrás y trascienden la intención inicial, ya como que se va del momento de la intención y se transforma en otra cosa.

CYC:

Pero de todas maneras, esto de la globalización, más allá que vos seas muy conocido en Argentina y en otros lugares, el que hayan descubierto justo del último, del reciente disco, que estaba la canción, que ellos la utilizaran, que la difundieran, es como, realmente, desde mi perspectiva, algo bastante admirable que estén pendientes de tu obra, ¿no? Porque podría haber sido pasada por alto.

Dani Umpi:

Sí, también estaba en el nombre de la canción y medio que la tapa es una imagen de ella, pero fue muy gracioso cuando lo puse en el programa. Lo tengo grabado.

Y sí, son situaciones que se van dando y este disco también es muy sorprendente para mí porque tiene otra canción que se llama Atenea FC que también medio que si ves con el resto de las canciones, cuando salió fue la más escuchada del disco y entonces nos dijimos "bueno, hacemos un video" y al final decidimos hacer uno de Nacha, que es el que vamos a sacar. Creo que este disco, a diferencia de otros donde yo hago todo más pensado, ha sido muy sobre lo que sentimos en el momento y es por la personalidad de Julián también.

En este caso, Julián tocó todos los instrumentos, lo mezcló, lo masterizó, me descansé mucho en él y fue como una decisión de él, digamos. Si no, yo sé que soy más quisquilloso.

CYC:

Más allá de que últimamente estés como más abocado a lo que tiene que ver con performance o con la música, ¿Cómo lo mezclás con el Dani Umpi escritor?

Dani Umpi:

Está todo muy mezclado. Cuando era más chico sí tenía un conflicto que era totalmente mío, que sentía que tenía que definirme por algún lenguaje o descartar algunos intereses y focalizarme más en otros. No sé por qué me proponía eso, porque acá en Uruguay está lleno de artistas que hacen de todo. No sé por qué no veía los ejemplos más cercanos o artistas que realmente me inspiraron siempre.

Pero con el tiempo sí fui administrándome de acuerdo a los proyectos que me voy involucrando o voy inventando. Pero, por ejemplo, en cuanto a la escritura tengo, o sea, no he sacado muchos libros, o capaz que sí, no me doy cuenta, pero tengo cuatro novelas. No sé si son pocas o muchas, pero están. Pero siempre tengo una práctica de escritura, la tengo casi diaria porque hago escritura automática. Tengo muchos proyectos que empecé y abandoné, unos mamotretos de cosas que no van a ningún lado, pero después con el tiempo salen cuentos de ahí, o los retomo. Ahora, por ejemplo, retomé algo que tiene más de 10 años. Lo que pasa es que no se termina, no terminan en libros o en algo que diga, "bueno, ya está, esto está finalizado". Es un cuento, es un libro, que es generalmente lo que hago. Pero sí tengo mucha práctica escritura, es algo un músculo que no hay que dejar, o al menos mi mentalidad, es como que no hay que dejar que se adormezca.

CYC:

Hablaste de utilizar inteligencia artificial para algunos diseños , ¿Cuál es tu relación con esta tecnología?

Dani Umpi:

Es una cuestión de verlo como una herramienta. Después conceptualmente lo he pensado o me he informado porque yo también doy clases en la academia de arte y claro, tengo que entender el tema y ver las posturas pero para mí personalmente he intentado, sobre todo con los textos y no he encontrado el punto. Al final siempre está el autor , creo. Los casos de obras de arte hechas por inteligencia artificial ,de momento, siempre se han sido producidas por una persona que los toma como herramienta , no creo que haya habido algo muy rupturista porque incluso cuando se dice "bueno una inteligencia artificial hizo un cuadro" siempre hay una persona atrás. Yo creo que se va fusionando y si le encontrás la mano, te resuelve algo. También es el es como una estética de una época. Ahora recordaremos el 2024 o 2025 con ese tipo de imágenes, con ese tipo de sombras, con ese tipo de estética. Creo que lo más interesante es cómo con la inteligencia artificial tratan de recrear mundos inmersivos que recuerdan a algo orgánico. Eso es lo único que puedo evaluar.

CYC:

Nuestro equipo de redes sociales nos ha comentado que sos bastante "fan" de los posteos de Caras y Caretas. Por lo menos en Instagram, no sé , contanos.

Dani Umpi:

Sí, los sigo y me informo mucho por aquí porque he visto que a veces estoy un poco alejado de la realidad política y y me informo en Caras y Caretas.

CYC:

Para nuestro ego es algo fantástico.

Dani Umpi:

Sí, no sé, me parece que es muy bueno siempre. O cuando quiero informarme voy a al perfil de Instagram a ver o me saltan las noticias ah. Así que estoy dentro del target (risas)

CYC:

Volviendo a tu arte. Ahora que te estás reencontrando un poco con los orígenes geográficos, ¿Te verías colaborando con los artistas que están incursionando en el nuevo sonido de tu departamento?

Dani Umpi:

Ya he cantado con Tallo. Aparte que soy fan de todos ellos. Aparte somos de Tacuarembó. Y es tan gracioso porque hay algo que se repite que es la idiosincrasia del tacuaremboense que siempre surgen cosas muy específicas y muy a contramano y bueno, es algo que ocurre siempre, además de toda la tradición folclórica que hay, que es enorme. Con Incluso si es un susurro soviético pasé música en un toque de ellos, los conozco, he comido las hamburguesas de su hamburguesería, me sacaron a pasear, me mostraron todos los barrios nuevos , así que tengo mucha camaradería con ellos. A Tallo, en particular, lo he invitado a grabar, pero no lo hemos hecho aún. Y después , con respecto al Tacuanoise, obvio que quiero estar en alguna edición futura. Y me siento muy parte, aunque no nos veamos muy seguido.

Con respecto al show donde podrán disfrutar de la propuesta del disco Bromance, la cita es el día sábado 17 de mayo a las 20:30 horas en la Sala Zavala Muniz del Teatro Solís

