Alejandro Apud fue cesado: arde la interna de Wanderers

"Tenemos que renunciar todos porque somos los mayores responsables"

La situación crítica de Wanderers no es únicamente deportivo, sino que a la interna de la directiva la situación también atraviesa por ciertos cruces entre el oficialismo y la oposición.

"En Wanderers nos llega todo en cuentagotas", sostuvo el dirigente Gonzalo Vertiz en el programa Tarde de Fútbol, y agregó que "la oposición ni se entera como se toman las decisiones y se traen a la directiva prácticamente tomadas".

Vertiz contó además, que durante la última directiva planteó que los once integrantes de la directiva renunciaran, se llamara a elecciones y que Apud siguiera en el cargo. "El principal responsable es la directiva, no es Apud, y si tomamos decisiones equivocadas como fue lo ocurrió en el mercado de pases, afecta el trabajo del entrenador y por lo tanto los resultados deportivos. Si vamos a fondo, somos los responsables y por eso planteé que nos teníamos que ir para no cortar por el lado más fino de sacar al entrenador", agregó.