Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Apud | Alejandro Apud |

el cuarto entrenador en el año

Alejandro Apud fue cesado: arde la interna de Wanderers

"El principal responsable es la directiva, no es Apud" aseguró Gonzalo Vertiz, dirigente de Wanderers que planteó la renuncia de toda la dirigencia.

Alejandro Apud dejó de ser el entrenador de Wanderers.

Alejandro Apud dejó de ser el entrenador de Wanderers.

 Foto: Gastón Britos
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El entrenador había asumido tras la salida de Juan Manuel Martínez e hizo frente a una dura situación. Dirigió un partido por el Apertura, todo el Intermedio y las cuatro primeras fechas del Clausura, obteniendo cuatro triunfos (dos ante su clásico, River Plate), cuatro empates y cinco derrotas.

Si bien restan detalles para que se haga oficial, todo indica que Daniel Carreño volverá a sentarse en el banco bohemio. Será el cuarto entrenador que tenga Wanderers en este Campeonato Uruguayo, luego de haber comenzado con Antonio Pacheco y pasado por Juan Manuel Martínez y Alejandro Apud.

"Tenemos que renunciar todos porque somos los mayores responsables"

La situación crítica de Wanderers no es únicamente deportivo, sino que a la interna de la directiva la situación también atraviesa por ciertos cruces entre el oficialismo y la oposición.

"En Wanderers nos llega todo en cuentagotas", sostuvo el dirigente Gonzalo Vertiz en el programa Tarde de Fútbol, y agregó que "la oposición ni se entera como se toman las decisiones y se traen a la directiva prácticamente tomadas".

Vertiz contó además, que durante la última directiva planteó que los once integrantes de la directiva renunciaran, se llamara a elecciones y que Apud siguiera en el cargo. "El principal responsable es la directiva, no es Apud, y si tomamos decisiones equivocadas como fue lo ocurrió en el mercado de pases, afecta el trabajo del entrenador y por lo tanto los resultados deportivos. Si vamos a fondo, somos los responsables y por eso planteé que nos teníamos que ir para no cortar por el lado más fino de sacar al entrenador", agregó.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar