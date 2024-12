El "Diente" López ratificó que abandona Nacional si Bava es el entrenador tricolor

Pero el periodista Martín Charquero informó que a pesar de la llamada, no se pudieron resolver las dificultades principales. El “Diente López no continuará en Nacional si Bava es elegido como DT. Pese a haber resuelto diferencias personales, el delantero me asegura que resulta profesionalmente incompatible su estadía en el club con el eventual desembarco del entrenador” escribió en su cuenta de X.