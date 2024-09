Lasarte sobre situación del plantel de Nacional: "El regreso fue doloroso"

Y añadió: "No hay un manual, lamentablemente, que diga que hacer. A mi nunca me pasó. Lo que vamos a tratar es de, todos estos días antes del partido, enfocarnos en la propia actividad. Todo lo que ocurra en algún caso, lógicamente, nos podrá tener como protagonistas, por decirlo de alguna manera, o por lo menos participando. Pero en otras partes, no nos corresponderá. Y repito: lógicamente, enfocarnos es la manera, o por lo menos intentamos llevar el trabajo".

Los homenajes: "Todos estamos del mismo lado"

Además, Lasarte se refirió a los distintos homenajes que le realizaron a Izquierdo y aseguró que es "emocionante". "Que en un partido del Real Madrid se haga referencia. La concurrencia [al velatorio de Izquierdo] de los 4 o 5 futbolistas y el delegado de San Pablo, fue increíble. Todas las muestras en el propio fútbol brasileño, de equipos que no habíamos participado. Los homenajes que nos han llegado, que les han llegado a todos los muchachos, de colegas, compañeros, rivales, es algo muy importante. Es algo que no tiene camisetas, que te demuestra al final que, gracias a Dios, el fútbol sigue siendo ese precioso juego, donde en determinado momento todos estamos del mismo lado, después todo lo otro es ocasional".