Convención Demócrata en EEUU: un uruguayo en Chicago

Todo muy raro, ¿no?

Inéditos

Desde el célebre debate (primero televisado) entre John Kennedy y Nixon en 1960, que dio vuelta los resultados esperados, estos se han vuelta claves en la campaña. El 10 de setiembre, mientras que Ripoll irá por primera vez a caballo a Masoller, debatirán los candidatos Trump y Kamala Harris.

Hasta hace demasiado poco Trump era el único favorito con chances para las elecciones de EEUU y es el primer presidente que, tras perder la elección elección, se vuelve a presentar en la siguiente elección. También inédito es que sostenga que hubo fraude en las elecciones de su país. También se debuta como candidato y ex Jefe de Estado en ser candidato tras sendas sentencias (Nueva York y Florida) de culpabilidad y esperando otras.

A su vez, Kamala sería la mujer en ser presidenta en caso de ganar. Además afrodescendiente e hija de padre hawaiano y madre de la India. Es la primer candidata en no haber seido elegida en las primarias: fue elegida tras la renuncia tras la renuncia de Joe Biden, el titular en la competencia electoral. Y pone mano al timón cuando Trump ya daba por ganada las elecciones.

Nada de discursos tibios

Harris no ha apostado a un discurso tibio, como suele ocurrir, para pescar de todas las peceras ya que cuando asume como candidata el partido republicano iba ganado 63 a 36%. Se ha posicionado -en términos y jerga norteamericana- como progresista; en palabras de Trump: “Una falsa negra comunista”.

¿Por qué? Porque la mayoría de los votantes no son los que pueden disputar Trump y Kamala sino los que están dispuestos a votar y los que no. En los últimos años el número de potenciales votantes que prefieren no hacerlo ha crecido enormemente. Allí se ubican los votantes por primera vez, los “negros” como autodenominan en EEUU, los hispanos (individualmente ya serían mayoría si votaran todos).

Allí quiere pescar Kamala y allí apunta su estrategia. Eso se vio en la Convención Demócrata que tuvo lugar del lunes al jueves de la semana pasada. Hacía mucho que no se sentía tanto entusiasmo en una convención partidaria, décadas o más, según el New York Times.

En la trinchera demócrata

La Convención se celebró en Chicago, trinchera demócrata. Allí se recibió Obama, allí gobiernó durante años el histórico alcalde Richard Daley.

Oprah Winfrey, una leyenda como entrevistadora, cantante y presentadora de espectáculos que entusiasmó con su voz, dijo que Kamala va a hacer historia contando, como a sus hijos, cómo se crío en una familia de madre de la India, padre negro hawaiano para volverse en presienta de EEUU.

También hablaron los ex presidentes Obama y su esposa Michelle, y Clinton, que jugaron un papel importante en que el presidente Biden declinara de sus aspiraciones. Clinton insistió en que Trump es un “megalómano” que solo piensa en él y para él mismo. Solo habla de “sus vendettas, su venganza, sus quejas, sus conspiraciones”.

También habló el sargento de policía Aquilino Gonell, atacado por los manifestantes “invitados” por Trump el 6 de enero del 21 en el Capitolio. “Trump nos traicionó”: la democracia sigue siendo el tema clave de la campaña.

Una historia oriental

Ya la gran sorpresa: Carlos Eduardo Espina, que nació en tierras orientales, y emigró siendo un bebé, hace 10 años, con sus padres a College Station, Texas. Allí pudo estudiar y es hoy lo que se suele llamar un “influencer”. Tiene 14 millones de seguidores entre las redes X, TikTok, Instagram y YouTube.

Un joven uruguayo hizo delirar ala convención demócrata. Le escribí y me contestó: “Uruguay recibió y recibe inmigrantes, así me tocó el otro camino…”. Tremendo.

Harris en su discurso hizo hincapié en su programa económico. No es menor que se haga hincapié en la inflación. La Reserva Federal, la semana pasada anunció que bajan las tasas de interés -que se estabilizan entre un 4.25 o 4.50 puntos- pero dijo también que no se han logrado las metas inflacionarias que siguen con variables altas.

Panorama difícil si los hay para Donald Trump, que creía que la campaña ya estaba definida. No lo está. Eso sí podemos asegurar. Trump ha visto cambiar el escenario político en el que debe actuar. Primero era contra Biden. Luego se victimiza con un intento de asesinato a tres días de la convención de su partido. Luego contra Kamala. Tras su Convención presencia el resurgir del Ave Fénix de sus adversarios.

Kamala Harris batió los récords de recaudación con 310 Millones de U$ recolectados en julio y el reclutamiento de 170 mil activistas en 30 días. La mayoría de provienen de los grupos hasta ahora escépticos y presidentes: su pecera.

Por ahora no podemos decir más. La palabra final la tendrán las urnas… (Figurativamente hablando ¿no?) ¡Bah!, los votos.